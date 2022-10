¡Macabro! Habló el tío de Maximiliano y entregó detalles de la desaparición del niño

Este viernes, 21 de octubre, el tío de Maximiliano, el niño de 6 años que habría desaparecido en un ritual satánico, reveló detalles de la vida del niño y de lo que los vecinos de la vivienda en la que habitaba con la mamá. Los hechos se registraron en el departamento de Antioquia.

El señor Elkin, tío de Maximiliano, hermano del papá, aseguró que no tenía conocimiento de que su cuñada hiciera parte de una secta llamada los Carneros. “Me enteré que tenían una secta así cuatro días después de haberse perdido el niño. Nos enteramos que andaban enredados con rituales, no era una secta satánica como tal, sino rituales en los que usaban velas e incienso, era lo que decían los vecinos”, dijo el tío en diálogo con Blu Radio.

Luego se refirió a que esos rituales tenían como objetivo de buscar oro. “Los vecinos nos dijeron que eran rituales para buscar oro”.

Agregó que también es posible que el niño haya sido sacrificado para ganarse una guaca de oro.

Continúa la búsqueda de Maximiliano en Segovia

El tío se encuentra en Segovia buscando a su sobrino, pero dijo que “las pistas que tenemos nos las han dado los vecinos, gente que se ofrecía para ayudar. Pero, en el desespero buscamos en diferentes puntos para descartar”.

Respecto al padre de Maximiliano dijo que murió asesinado hace cerca de cuatro años. Además, que la mamá tenía la custodia y por eso vivía con ella.

“Ellos vivían retirados de la casa de nosotros. No sé cómo sería el trato que le daba al niño o si lo mandaba o no a la tienda. Mi mamá vivió con ellos por un tiempo y vio que le daban un trato normal de madre. De vez en cuando lo regañaba, pero nada raro”, agregó.

Aseguró que cuando su hermano fue asesinado le consultaron a una abogada por la custodia del niño y dijo que no tenía problema porque era la madre.

Lo que se ha confirmado hasta el momento es que la Fiscalía capturó a seis personas, de las cuales cuatro son familiares del niño. Entre ellos está la madre, la abuela y el esposo de la abuela. Además, está el padrastro, quien sería el líder de la secta satánica.