“Bájese malpar#d@”: conductor de DiDi agredió a usuaria tras viaje que llegó a donde no era

Una terrible agresión denunció en recientes horas una pasajera de la aplicación DiDi tras una equivocación en medio de un viaje. Pese a que la diferencia que tuvieron podía arreglarse mediante el diálogo, el hombre comenzó a agredirla verbal y físicamente durante varios minutos para que se bajara del vehículo, el pasado 15 de octubre en la ciudad de Bogotá.

La denuncia fue hecha por la creadora de contenido en redes sociales como TikTok Ani Crista, quien compartió este video en el que se puede ver la discordia que se habría desatado porque al parecer el viaje había llegado a donde no era.

“Este señor pretendía dejarme de noche en una calle oscura que no conocía. Yo solo quería que me dejara en mi casa, yo no sabía dónde estaba. Al decirle que no me bajaría porque temía por mi seguridad se puso muy agresivo. Me dijo que tenía un compromiso y que por eso debía bajarme”, comenzó la denuncia de la mujer por medio de la red sociales.

También le puede interesar: Aberrante: mujer denuncia que conductor de DiDi se masturbó mientras la transportaba

De igual forma, en el video se puede escuchar que el conductor le pide entre insultos que se baje del carro, porque a él le marcó el destino ahí. “Le estoy diciendo por las buenas, señorita, hágame el favor y se baja”, le dice, antes de ponerse furioso y agresivo. “No la voy a dejar en su casa porque yo la dejé acá donde la marcaron, ¿cree que la voy a pasear o qué? (...) Me importa un c#lo su vida, se va a bajar ya (...) Bájese malpar#d@”, le dice el conductor.

De igual forma, la mujer se puede ver generando resistencia a bajarse del carro, por lo que incluso el conductor se baja y la jala para que ella salga, a lo que se resiste nuevamente. Incluso, dentro del carro, se puede ver que el conductor la empuja y la agrede físicamente, mientras le insiste en que ese es su carro y que él hace lo que quiere con él.

Incluso, en un momento, el conductor de la aplicación le pregunta a la mujer si está drogada y ella le responde que no, además de contar que se sintió acorralada porque el hombre la agredió físicamente y lo único que pudo hacer fue grabar, tras de que el sujeto le dijera que tampoco le importaba si la violaban.

Lea también: Víctima de acoso sexual por parte de conductor de Didi, denunció 10 casos similares más

¿Qué dice DiDi sobre esta denuncia?

Al respecto, Publimetro Colombia consultó a DiDi Colombia para conocer mayores detalles del caso y la empresa contestó que rechaza “rotundamente cualquier acto de intolerancia que vulnere la seguridad de los usuarios y usuarias arrendatarias durante la solicitud de arrendamiento de vehículo con conductor”.

De igual forma, la aplicación señaló que se puso en contacto con la usuaria para poder entender mejor los hechos, además de que se bloqueó preventivamente al usuario arrendador del vehículo.

Aquí el comunicado completo de DiDi y el video de los hechos:

Comunicado oficial DiDi usuaria agredida el pasado 15 de octubre Foto Publimetro Colombia