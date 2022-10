Indignación por conferencista justificando matanza indígena durante la conquista

Gran indignación ha generado entre los habitantes de Risaralda la intervención del conferencista Antonini De Jiménez Castillo en plena Asamblea Departamental en la que llegó incluso a defender la matanza indígena por parte de los españoles.

En medio de un conservatorio de historia sobre los Pijaos, se dieron las declaraciones en el auditorio de la Asamblea, hecho que tiene indignados a los propios diputados.

Uno de los encargados de sentar su voz de protesta fue el diputado Daniel Silva Orrego que a través de sus redes sociales apuntó:

“Como Diputado del departamento de Risaralda rechazo estas declaraciones dadas en el recinto de nuestra Asamblea. Si bien no fue en una sesión formal, considero que la Mesa Directiva no debe facilitar estos espacios donde se justifica la muerte de nuestros indígenas”.

Como Diputado del departamento de Risaralda rechazo estas declaraciones dadas en el recinto de nuestra Asamblea. Si bien no fue en una sesión formal, considero que la Mesa Directiva no debe facilitar estos espacios donde se justifica la muerte de nuestros indígenas. pic.twitter.com/G509taEHAa — Daniel Silva Orrego (@SilvaOrrego) October 15, 2022

¿Qué dijo Antonini De Jiménez Castillo?

“Era imposible la reconciliación dialéctica entre dos civilizaciones: una que era civilización y la otra que no era civilización. ¿O sí? Una tiene que perecer, lógicamente tenía que perecer la primitiva”.

“Como lo hicieron los cartaginenses de manos de los romanos, como lo hicieron los fenicios de mano de los cartaginenses, como lo hicieron igualmente lo iberos de mano de los fenicios. En Europa nadie tiene ningún problema con aceptar esto”.

“Así tenían que hacer los indígenas de mano de occidente. Claro y bendito sea el señor que así ocurrió”.

“Echen los peores cálculos que quieran y digan, bueno, este fue el oro que se fue para allá. ¿Eso cuánto vale?: X. Ahora valoren el número de iglesias, 23 universidades, la instauración de los derechos humanos gracias a las leyes de Burgos. El mestizaje, lo que demuestra los bajos niveles de violencia que había en términos de integración”.

“También las instituciones. Encomiendas, corregimientos, régimen de islas, latifundios y la moneda que no existía. Les hacía falta un nivel moral y de conciencia para saber cobrar cuánto valía cada cosa”.

“Saquemos las cuentas. ¿Cuánto vale esto y cuánto vale el oro? para ver quién sale a deber. Si España no hubiera venido, acá no se hablaría español hoy. Acá no habría mestizos”.