El Atanasio está ‘quebrado’: gran hueco y ‘cascada’ en concierto de Daddy Yankee

Me pasan este video de los bajos de la tribuna oriental del Atanasio en el concierto de Daddy Yankee. La boleta incluye una ducha...

No le meten un peso, no hacen un carajo por andar peleando y tapando sus corrupciones. Y así quieren ser sede de grandes eventos. ¡Penoso y triste! pic.twitter.com/UPkp97sgln