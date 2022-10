“Estaba lleno de morados, no parecía él”: muerte de joven José Mauricio sigue siendo un misterio

Han pasado más de seis meses desde que el joven José Mauricio fue hallado muerto y completamente desnudo en una casa ajena por agentes del CTI. Su madre ahora clama porque se haga justicia pues tras dictámenes de Medicina Legal se logró concluir que el joven no murió por sobredosis, sino que lo mataron.

“Según lo que me dijeron, no tenía ningún rasguño, ningún golpe, pero en la foto que me mostraron estaba lleno de morados, hinchado, no parecía él; la razón que me dieron es que cualquier cuerpo se pone así cuando tiene más de 12 horas de muerto, pero las horas no concordaban”, es lo que dijo Claudia Ospina sobre el momento en que le notificaron sobre la muerte de su ‘flaquito’.

Horas antes del trágico momento, la señora Ospina había salido a trabajar en la tarde del pasado 12 de abril y su hijo le comentó que iría a la casa de un amigo a hacer tareas, lo que le dio tranquilidad. Pero ese fue el último momento en que pudo verlo con vida y abrazarlo, en su casa, ubicada en la localidad de Kennedy en Bogotá.

En el testimonio que da seis meses después de la muerte del joven a la Revista Semana, la mujer reclama que la investigación siga avanzando, pues ya han pasado tres meses desde que Medicina Legal entregó el informe detallado de la necropsia que se hizo en el cuerpo del joven tras el hallazgo. Este señala que José Mauricio, de 17 años, murió por “encefalopatía hipóxica isquémica (secuelas neuropsicológicas secundarias a la falta de oxígeno), secundaria a compresión extrínseca del cuello, o sea, que lo ahorcaron.

El cuerpo del joven estaba completamente desnudo pero no se hallaron signos de actividad sexual, además de tenía politraumatismos contudentes y abrasivos en cara, cuello, tórax, glúteos y miembros superiores e inferiores, lo que indica una fuerte golpiza. Semana logró determinar que ese día uniformados de la Policía asistieron a la casa en la que estaba José Mauricio ese día y tras detener una fuerte riña, se percataron del cadáver del joven envuelto en cobijas.

A pesar de que cuando le notificaron sobre la muerte de su hijo los agentes del CTI le dijeron que muy probablemente fue una sobredosis, Claudia decidió no creer esta versión de los hechos y tres meses más tarde el informe de Medicina Legal le dio la razón, su hijo tenía 0% de drogas en el cuerpo y en cambio se confirmó que lo habían asesinado.

La fiscal encargada del caso, Edna Molina, de la Fiscalía 83 seccional es la encargada de que el caso avance, pero a más de seis meses del crimen los jóvenes que acompañaban ese día a José Mauricio en esa casa siguen desarrollando sus vidas con normalidad, uno salió de la ciudad y el otro sigue asistiendo al mismo colegio al que José Mauricio dejó de asistir tras su muerte.