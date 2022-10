La “única salida a la guerra” para Gustavo Bolívar es la legalización de la Coca

Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, anunció que luego de tramitarse en el Congreso la regulación de la marihuana, ahora trabajará por lograr la regulación de la cocaína. El congresista asegura que esta será la única salida de la guerra y que la prohibición cuesta miles de muertos.

“En 2018 Radiqué 2 proyectos para legalizar Marihuana. Pocos creían Hoy que Marihuana legal es un hecho, sigo campaña por regulación de cocaína, ÚNICA salida a la guerra. Cada año de prohibicionismo nos cuesta miles de muertos y quienes la van a legalizar apenas cursan preescolar!”, escribió el senador a través de su cuenta de Twitter.

El anuncio del congresista generó una ola de reacciones entre los usuarios de internet, entre quienes apoyan la propuesta como quienes no están de acuerdo.

Colombia buscaría regularizar la cocaína

Algunos de los seguidores expresaron las consecuencias que tendría la regularización de la cocaína en Colombia.

“Senador, la legalización de la cocaína de manera unilateral en Colombia no tendría ningún beneficio y por el contrario puede generar el efecto contrario que se quiere. Debe hacerse de manera simultánea con USA, pero a éste último, aún no le interesa”, “Es mejor la educación. Campañas de prevención. Educación en casa. Casas de rehabilitación para adictos...igual el que se quiera trabar, lo hace así este prohibida. Esos son bobadas” y ”Legalizar un delito no significa que sea la mejor opción, aprovechan su insensatez para que quienes no consumen asuman las consecuencias de los irresponsables que se drogan”.

“Claro que sí. Esa es la salida para que se caiga el tráfico. Pero lo más importante es que debe ir acompañada con programas de salud, que la distribución para los consumidores sea en medios hospitalarios para tratar la enfermedad. Con programas de Salud pública”, “La única forma de acabar el narcotráfico es legalizar la producción mas no el consumo interno, realizando acuerdos de regulación mundial donde de gobierno a gobierno se negocie la cantidad que consume su población, así se evita intermediarios muertos bajo precio y divisas al país”.