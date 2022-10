“No se permiten los cambios a pesar de que el presidente quiera”: Petro sobre sus “enemigos internos”

El pasado 6 de octubre, en un acuerdo que se definió como histórico, la ministra de Agricultura, Cecilia López, acordó la compra de 3 millones de hectáreas a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan). Esto, tras conversaciones con el sector ganadero, en cabeza de su presidente, José Félix Lafaurie.

La firma de esta negociación, se da en torno a la Reforma Agraria. Uno de los puntos principales de los Acuerdos de Paz entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno nacional.

La cual determinó que este número de tierras fértiles deben ser entregadas a víctimas campesinas, indígenas y afro, que fueron despojadas durante el conflicto armado.

“Este es un gobierno de diálogo y de concertación. En consecuencia, hemos avanzado muy rápidamente en menos de un mes. Hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural y al mismo tiempo de que esto consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que necesariamente tiene que ser una potencia agroalimentaria para el mundo”, dijo Lafaurie, durante el anuncio.

Tras este acuerdo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo este martes que la manera en que pretende el presidente comprar estas hectáreas (por medio de Títulos de Deuda Pública) simplemente “no se puede”.

Dentro de sus argumentos, señaló que su equipo estudió la posibilidad y concluyeron que no se puede permitir aumentar la deuda pública de Colombia. De llegar a realizarse, podría generar graves afectaciones a la economía del país.

“No sé si el presidente dijo eso o no, en todo caso ya en el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer, no se pueden comprar tierras con TES. Así se haga por medio de un proyecto de ley, tenemos la regla fiscal, que hay que cumplir”, fueron sus declaraciones.

Cabe recordar, que según el primer mandatario, la adquisición de estas tierras podría costar hasta 60 billones de pesos, puesto que el valor comercial por hectárea sería de entre 10 y 20 millones de pesos.

La molestia del presidente, Gustavo Petro. ¿Se refería a Ocampo?

Este miércoles, en conmemoración del Día de la Raza, el jefe de estado viajó a Caldono, Cauca, para asistir a la Clausura de la Minga Política y Cultural por la Defensa de la Vida, el Territorio y la Paz.

Allí, junto con las comunidades indígenas, se refirió no solo a la Reforma Pensional, sino también a las dificultades para avanzar en la Reforma Agraria Integral.

Respecto a esto, aseguró que hay funcionarios en su gobierno que son enemigos internos que se oponen a las propuestas de cambio. “Es un enemigo interno representando por creencias, maneras de pensar. No simplemente por personas. Que al final, lo que producen en concreto, es que no se permitan los cambios a pesar de que el presidente quiera”.

Y posteriormente finalizó refiriéndose puntualmente a la Reforma Agraria, donde al aparecer crítico a su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. “¿Eso es lo qué vamos a vivir? Entonces proponemos la Reforma Agraria y alguien dice ‘no, no se puede comprar las tierras’. Y entonces entre la discusión pasan dos, cuatro, ocho meses, un año y se nos fue el tiempo”.