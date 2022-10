Menores que amenazaron a un hombre con cuchillo, fueron entregados por su mamá a la Policía

En video, quedó registrado un hecho de intolerancia, en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá. En medio de un trancón, un conductor le habría dicho a unos menores que no limpiaran el parabrisas de su carro.

Sin embargo, al parecer esto no cayó nada bien en ellos y reaccionaron violentamente, atacando al hombre. En la grabación hecha por un testigo que iba en la misma vía, se ve como uno de los jóvenes lo golpea dos veces con un puño, mientras una mujer, que al parecer sería la mamá de ellos, intenta calmarlos.

Pero esto no es suficiente, uno, con el limpiavidrios, golpea el vehículo. Mientras otro niño saca un cuchillo y amenaza al hombre. “Tiene un cuchillo ese man. Y le rompió el parabrisas. Dígale que no se meta que lo chuzan. ¡Pilas con el cuchillo, chino! Y la Policía aquí no más. ¿Dónde está la policía?”, se escucha decir a los ocupantes del carro que evidenciaron todo.

Por este hecho, la madre de los menores recibió y una multa. Asimismo, ella fue quien los entregó ante la estación de Policía Compartir. Una vez las autoridades conocieron del caso, fueron trasladados al centro zonal para atención de niños, niñas y adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).