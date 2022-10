La arrastró por el piso: en video quedó registrada terrible agresión de taxista a joven

Una terrible agresión quedó registrada en video por parte de un taxista a una pasajera en medio de una discusión. Por poco y le pasa por encima el carro cuando arrancó de la nada justo cuando la pasajera se iba bajando del vehículo. La situación se presentó en la ciudad de Cartagena, cuando la joven se dirigía a cumplir con sus prácticas profesionales en medicina.

La joven señaló que al llegar al destino se presentó la inconformidad puesto que el taxista le estaba cobrando de más, por lo que le exigió que le devolviera el dinero que era, pero el conductor se rehusó. “Cuando veo que se va a ir sin devolverme el varo que me corresponde, me alarmo y meto una mano para detenerlo. Él sigue diciendo que no me va a devolver, comenzamos a forcejear y simplemente arrancó sin importarle nada”, fue el relato de la joven, que se mostró consternada porque temió por su vida luego de que el hombre huyera, arrastrándola por el piso con un brazo aferrado al vehículo.

La estudiante tuvo que ser atendida en un hospital por urgencias debido a que el incidente le dejó lesiones como raspaduras en sus piernas, de las cuales espera recuperarse para continuar con sus labores académicas y profesionales y además, para realizar la respectiva denuncia.

“Yo estaba demasiado asustada, comencé a pensar qué pasaría si el carro me pasara por encima, fue en lo primero que pensé y lo que hice fue soltarme, traté de proteger mi pierna, gracias a Dios lo logré”, continuó contando la mujer. En las cámaras de seguridad se observa el hecho en el que el taxista arranca a toda velocidad y en el trayecto la mujer se tira al pavimento para salvar su vida.

Por su parte, la madre de la joven, Edirlen Camargo, pidió más consideración a lo taxistas. “Hoy es mi hija, mañana le puede suceder a otro, por favor, no sean así, ustedes también tienen familia”, fueron sus palabras a los taxistas. Por su parte, el Sindicato de Taxistas de Cartagena, en cabeza de Frank Sánchez, se manifestó en rechazo al hecho e hizo una invitación a los taxistas. “Que sigan prestando un buen servicio, con tarifas justas a nuestros clientes a nivel local, nacional e internacional”, señaló el presidente del sindicato. En el video quedó registrado que el vehículo posee placas número FXS 804, pero hasta ahora no se ha podido identificar al conductor que habría cometido tal agresión a la joven.