Azcárate ya había denunciado a humoristas demandados por burlarse de muerte de joven en Medellín, ¿por qué?

Las bromas de Camilo Sánchez y Camilo Pardo, dos comediantes colombianos que durante este año inauguraron un noticiero de sátira, denominado ‘FuckNews’ han generado malestar en la sociedad colombiana y por esto fueron denunciados. Tras la noticia, nuevos detalles se han revelado de sobre este dúo de humoristas y uno de estos es que no es la primera vez que enfrentan un proceso judicial por su labor.

Los humoristas están en el ojo público luego de que se burlaron en un show en la ciudad de Medellín de una joven que lamentablemente murió en medio de un atraco en vía pública. Tras el intento de defensa de la joven, esta habría terminado atropellada por un bus, mientras que el delincuente sobrevivió a estos acontecimientos.

“En Medellín estaba en la calle una chica y llegó un señor en cicla a robarle el celular, le roba el celular, y ella no, espere, le coge de la camiseta al man de la cicla, espere que es mi celular y entre ese forcejeo pasa un bus, ¡Pum!, y se lleva la vieja…(risas...), Ay gono, la dejó sin señal (risas...). Le cortó los datos güevón. No, vea, la mujer tenía 18 añitos, Isabella Montoya se llamaba y murió (...) Cagada que el que tenía el antichoque era el celular y no ella (risas)”, fueron las palabras que metieron el dedo en la llaga de la herida reciente de su familia y de la sociedad.

Los creadores del show de comedia fueron denunciados penalmente por injuria, por parte de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho y la ONG Human Rights Internacional. Su programa, que aborda las principales noticias del país con humor, inició primero como un canal de Youtube y ya ha llegado a teatros de Cali, Pasto, Tunja, Manizales y Medellín.

La reciente denuncia pone a tambalear a los comediantes que hacen bromas realmente pesadas cogiendo como referencia las noticias que van ocurriendo en cada una de las ciudades que visitan. Por ejemplo, en el caso de Manizales, tocaron ampliamente el tema del suicidio y lo desarrollaron con humor, burlándose incluso de un hombre en el auditorio que manifestó haber intentado suicidarse en el pasado.

Alejandra Azcárate ya había denunciado a humoristas de ‘Fucks News’

A donde van, los ‘Camilos’ levantan risas, pero su humor cae pesado en muchos sectores de la sociedad que argumentan que sus bromas rayan con la misoginia y la falta de empatía. Pero no es la primera vez que estos dos personajes se verían envueltos en un lío legal, pues al parecer ya la comediante Alejandra Azcárate los había denunciado por haber hecho acusaciones falsas.

“No les va a pasar nada legal, solo les dañó la imagen. Y Alejandra porque ella tenía una serie en Netflix que iba a salir. ¿Narcos? (Risas) Lo que le pasó a Vicky Dávila, que un familiar en segundo grado o tercer grado. Hasta Marta Lucía Ramírez que es la vicepresidenta y se le cae el hermano con ‘coquis’, obvio que narquea la vicepresidenta, obvio que sabe y le ayudó al hermano [...] pero es que su esposo, con el que pone fotos, con el que pone que está bien y estable es muy difícil salir de esta, ¿por qué no pensaron en otra excusa? Porque no les alcanzó el tiempo”, habrían dicho en medio de uno de sus videos para YouTube.