Polémica por representante paisa que aceptó ser consumidor de marihuana para promover regularización

En pleno debate el representante a la Cámara, Daniel Carvalho, se pronunció a favor la regularización de la marihuana y destacó todos sus logros académicos cuando lleva 25 años consumiendo. Las redes estallaron y se generó una fuerte polémica sobre el proyecto de ley que busca la regularización de esta sustancia.

El representante paisa escribió en su cuenta de Twitter: “La mata no mata, lo que mata es la estigmatización, la ilegalidad y la falta de información”; y acompañó la publicación con el video de su intervención.

Puede leer: “Yo no confesé nada, usar marihuana no es un pecado”: Carvalho contra medios de comunicación

“Desde hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme de ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías, con las mejores notas. Ser un buen hijo, ser un buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por elección popular a diferentes cargos”, dijo el representante Carvalho.

La polémica por la regularización de la marihuana

Los usuarios de internet se han pronunciado tanto a favor como en contra de la ley que se está discutiendo, ya en el segundo debate.

“Cuando empezarán a hablar de los daños cognitivos y trastornos de la esfera mental que ya están claramente evidenciados? O esa parte del debate no les gusta?”, “Si quiere fumar, fume. Eso es problema de cada quien, pero muchos médicos expertos en este tema, han advertido lo malo que es el uso de esto. No trate de normalizar algo que SI TIENE EFECTOS NEGATIVOS. La droga es mala y PUNTO!” y “Se entiende el mensaje pero hay algo erróneo, la marihuana sí produce muchas enfermedades y si lleva a problemas, como otras drogas legales como el cigarrillo y al alcohol… la legalización es el camino pero eso no quiere decir que la marihuana, ni ninguna droga sea buena”.

“En efecto, la ilegalidad es la ventana de oportunidad que se cierra a los mafiosos”, “Y estoy a favor de la legalización, es un fracaso limitarla. Eso está claro. Pero tenemos que advertir de lo malo que es. De los efectos que esto tiene. Este no es un argumento, decir que no es mala? Que no tiene efectos? Porfavor! Seamos sensatos. ES MALA Y PUNTO!” y “Jamás he fumado, ni consumido alcohol (ni cerveza), mucho menos uso drogas, no tomo gaseosas, siempre he sido consciente de que mi cuerpo es mi decisión, la presión a veces para que “beba” ha sido intensa, pero nadie me obliga, legalicen y que cada quien decida sobre su cuerpo”.