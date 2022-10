“Nueva fecha en La Picota”: devuelven chistes a comediantes denunciados tras burlarse de muerte de joven

Las bromas de Camilo Sánchez y Camilo Pardo, dos comediantes colombianos que durante este año inauguraron un noticiero de sátira, denominado ‘FuckNews’ han generado malestar en la sociedad colombiana y por esto fueron denunciados. Tras la noticia, los seguidores de los comediantes parecen no rendirse con su “buen humor” y ahora se burlaron de la denuncia tras esta situación.

Los creadores del show de comedia fueron denunciados penalmente por injuria, por parte de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho y la ONG Human Rights Internacional. Su programa, que aborda las principales noticias del país con humor, inició primero como un canal de Youtube y ya ha llegado a teatros de Cali, Pasto, Tunja, Manizales y Medellín.

La denuncia se originó puesto que los humoristas habrían tocado terreno sensible, burlándose del caso de la joven Isabella Montoya, quien fue arrollada por un bus en medio de maniobras para evitar ser atracada en la ciudad de Medellín.

“En Medellín estaba en la calle una chica y llegó un señor en cicla a robarle el celular, le roba el celular, y ella no, espere, le coge de la camiseta al man de la cicla, espere que es mi celular y entre ese forcejeo pasa un bus, ¡Pum!, y se lleva la vieja…(risas...), Ay gono, la dejó sin señal (risas...). Le cortó los datos güevón. No, vea, la mujer tenía 18 añitos, Isabella Montoya se llamaba y murió (...) Cagada que el que tenía el antichoque era el celular y no ella (risas)”, fueron las palabras que metieron el dedo en la llaga de la herida reciente de su familia y de la sociedad.

Los comediantes, entonces, fueron advertidos por la entidad internacional con la denuncia penal, y lejos de mostrar mensajes de apoyo, sus seguidores decidieron devolver algunos chistes pesados que hacen ellos en cada show. “Al parecer se va abrir nueva fecha en (la cárcel) La Picota….. estén pendientes”, fue la reacción de una cuenta de seguidores a un artículo que anunciaba la denuncia.