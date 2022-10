“No se puede”: MinHacienda pone en vilo compra de tierras a ganaderos, ¿qué pasó?

Tras los acuerdos a los que habrían llegado el gremio ganaderos y el presidente Gustavo Petro, miles de campesinos se emocionaron con la idea de tener una tierra para producir y cultivar sus productos. Sin embargo, la ilusión la habría desinflado este martes 11 de octubre el ministro de Hacienda, quien señaló tajantemente que la manera en que pretende el presidente comprar estas tierras simplemente “no se puede”.

Cabe mencionar que el Acuerdo que firmaron el Ministerio de Agricultura con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), en cabeza de José Félix Lafaurie, establecía que la compra de estas 3 millones de hectáreas de tierra se haría por medio de Títulos de Deuda Pública.

El ministro de Hacienda aseguró que su equipo estudió la posibilidad y acota que esto podría generar graves afectaciones a la economía colombiana y que Colombia no se puede permitir aumentar su deuda pública. Es importante mencionar que la deuda por el precio comercial de estas tierras que el presidente había acotado asumir crece hasta los 60 billones de pesos.

“No sé si el presidente dijo eso o no, en todo caso ya en el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer, no se pueden comprar tierras con TES. Así se haga por medio de un proyecto de ley, tenemos la regla fiscal, que hay que cumplir”, fueron las declaraciones al respecto del ministro Ocampo al ser cuestionado por esta adquisición de tierras.

Ahora, se conoce que el presidente Gustavo Petro había acotado que se podría utilizar otros mecanismos para la adquisición de esas tierras, cualquiera que pudiese respaldar un endeudamiento para poder vender luego a precios más bajos estos terrenos a población campesina, indígena y afrodescendiente. Sin embargo, ahora se viene el reto de aclarar cómo se adquirirían, puesto que la cartera de Hacienda consideró la propuesta de Petro inviable.

De igual forma, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, acotó que estas deberán ser “tierras que no tengan ningún tipo de problema legal”, por lo que deberán estar saneadas en términos fiscales y en manos de sus propietarios, estando completamente dispuestas para que se pueda haber el proceso de compra comercial.

El Ministerio de Agricultura sería el encargado, con toda su institucionalidad, de determinar las tierras que entrarán a este acuerdo de compra, mediante la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Esta institución adscrita a la cartera de Agricultura se encargará de evaluar qué tierras entrarán por su nivel de productividad, la cual determinará a su vez el precio pactado.

Entonces, una vez la UPRA haga esta caracterización, pasará a trabajar con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), con el cual se fijarán precios mínimos y máximos de la compra de la tierra. En medio de esto “se tratará de hacer piloto del catastro multipropósito. Ese conjunto de elementos nos dará el precio de la tierra que será a precio de mercado”, en cumplimiento de la Ley 160 de 1994, según explicó la funcionaria.