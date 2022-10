Devolución del IVA: Consulte si hace parte de los beneficiarios y cómo reclamar el dinero

El Gobierno nacional creó varios beneficios para las personas de estratos 1 y 2 con el objetivo de reducir el impacto que tienen los cambios en la economía del país. Precisamente, uno de los programas bandera de ayudas es la Devolución del IVA que beneficia a dos millones de hogares colombianos.

Según Prosperidad Social, entidad encargada de los pagos, desde este viernes 14 de octubre hasta el 28 del mismo mes, estará disponible el pago de 80.000 pesos, lo que corresponde al ciclo once del programa.

Cabe destacar que, para la entrega de los recursos, el operador de pago SuperGIROS y sus aliados tendrán disponibles puntos de pago en todo el país. Los departamentos con más hogares programados son: Bolívar (172.222 hogares), Córdoba (167.253), Antioquia (167.169), Nariño (131.618) y Cauca (105.564).

¿Cómo saber si soy beneficiario de la devolución del IVA?

Al igual que otros programas de beneficios y ayudas del Gobierno, la única forma de saber si es o no beneficiario es ingresando a la web oficial de Prosperidad Social. Allí encontrará una guía de paso a paso para saber cuál es el estado en el que se encuentra su proceso. Por ejemplo, Registrado, Beneficiario, No Elegible o No vigente.

Tenga en cuenta que, una vez se hizo efectivo este beneficio, también se conocieron algunas modalidades de estafa en la que se le pedía a los colombianos hacer una inscripción y compartir a través de páginas fraudulentas sus datos personales. Sin embargo, desde Prosperidad Social se ha hecho un llamado constante para que las personas que quieren acceder a estos servicios no sean víctimas de estafas.