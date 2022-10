“Sí al porte legal de armas”: María Fernanda Cabal insiste en su propuesta

Luego de conocerse el video del caso de un fletero que murió en Cali en el momento en el que intentó hurtarle las pertenencias a los ocupantes de una camioneta y estos le dispararon, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, publicó un contundente mensaje en el que insiste en el porte legal de armas.

A través de su cuenta de Twitter, la senadora publicó un mensaje en el que deja nuevamente sobre la mesa su propuesta de aprobar el porte legal de armas en el país.

“Por eso la legítima defensa es un derecho, es la misma defensa de la vida. Sí al porte legal de armas. Todos los países que permiten el uso de armas legalmente son los más seguros del mundo. La vida de la víctima no vale menos que la del delincuente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ese mensaje lo escribió acompañado de una publicación en la que se observa cómo fue que la víctima del fletero le dispara, este muere al instante y queda recostado contra la puerta del piloto.

Las reacciones a la propuesta de porte legal de armas

Los usuarios de internet se pronunciaron y expresaron su posición respecto a la propuesta de legalizar el porte de armas en Colombia.

“Senadora Cabal, totalmente de acuerdo con el pensamiento de que una vida no puede valer más que otra, pero no comparto la idea de que se permita el porte de armas, 1. porque el acceso a las mismas sería limitado 2. muchos inconvenientes traería, 3. Quien lo regulará” y “No me gustan las armas. No compraría un arma. Odio las armas. Pero… Nada más cierto que la única posible defensa que tiene una persona de otra armada es con un arma”.

“Obvio, Estados Unidos es el país más seguro del mundo, en especial por eso de los tiroteos en defensa propia de los estudiantes (?)”, “Entonces por qué hay menos homicidios en Inglaterra o Australia que tienen prohibición de armas, comparado con EEEUU dónde se puede comprar un AR15 como si fuera una panadería???”, “Escabroso! La justicia por propias manos es retrógrada (“ojo por ojo”) y anticonstitucional. Armarse es voluntario (con ley), pero promoverlo es otra cosa! Qué se puede esperar alguien tan insensible que usa estas publicaciones (videos) para fines políticos y preelectorales”.