Desde la cárcel joven pide la eutanasia por fuerte infección en heridas de bala

Desde la cárcel de Bellavista en Medellín Sebastián López, de 23 años, está pidiendo que se le aplique eutanasia ya que las heridas de bala que recibió durante una persecución policial se están pudriendo. El joven está preso desde el 10 de octubre del 2021, cuando incumplió la medida de casa por cárcel.

Sebastián estaba en casa por cárcel por hurto, pero decidió salir a tomar con un amigo y estando bajo los efectos del alcohol y la droga, fueron interceptados por uniformados de la Policía Nacional, según conoció El Colombiano.

En ese momento decidieron no atender el llamado de las autoridades porque sabía que estaba incumpliendo la medida y emprendieron la huida en una moto. Los policías les dispararon en 9 oportunidades, de las cuales tres balas lograron impactarlo en la espalda.

El joven fue trasladado a la unidad intermedia de San Javier, comuna 13, en donde le indicaron que había quedado inválido. Luego fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, en donde le hicieron la primera cirugía de las cuatro que ya le han hecho.

Interno de la cárcel Buenavista pide la eutanasia

Luego de la primera intervención fue trasladado a la Estación de Policía en donde estuvo tendido en el suelo del baño, en donde asegura que los demás detenidos pasaban por encima de él para hacer sus necesidades.

Hernando López, padre de Sebastián, tiene una carta de su hijo en el que dice que se está “pudriendo en vida”, aunque ya se encuentra en el patio 12 de la cárcel de Buenavista y tiene mejores condiciones, sus heridas empeoran.

“Debido a esto pido me sea aplicada la eutanasia (...) Deseo la muerte. Pues muerto en vida ya estoy. Muchas gracias por la atención prestada”, dice la misiva que ahora su padre he hecho pública.

“Los médicos me dicen que de pronto la infección está pegada al hueso pero no han hecho nada, no hay atención, nadie lo atiende por estar preso, por eso él decidió que no esperará los 48 meses, que prefiere morirse”, relató el padre en W Radio.

“La condición de mi hijo está muy degradada por la negligencia del centro médico”, dijo el padre, que agregó que su hijo “está pasando por una gran depresión por el bullying que le hacen los compañeros porque se está pudriendo por dentro y siente mucho dolor, entonces él dice que prefiere morirse”.

El padre tiene fotografías en las muestra que su hijo está en una colchoneta, bocabajo, con las heridas de bala abiertas, que van desde el ano hasta la espalda. "