Dos muertos y cinco heridos en accidente de agrupación vallenata de Natalia Curvelo

En las últimas horas las autoridades antioqueñas confirmaron que ya son dos las víctimas en el accidente de la agrupación vallenata de Natalia Curvelo, que viajaba en un us desde Barranquilla hasta Medellín. Además, hay cinco personas más en un centro médico recibiendo atención.

Según las autoridades, el día 07-10-2022, siendo las 23:50 horas en la Vía Hatillo- Cisneros km 21 + 860 ruta 6205, se presentó un “siniestro vial tipo volcamiento lateral derecho de vehículo clase Bus”. Agregaron que en el lugar de los hechos fallecieron dos personas, uno de ellos es el hermano de la cantante, y cinco más fueron trasladados al hospital del municipio de Cisneros para su valoración.

La joven cantante, que recientemente ha logrado un gran reconocimiento por su talento, no iba en ese bus, pero su hermano Alfredo Jr., sí. Tras el accidente, Curvelo llegó en otro vehículo al lugar y mostró en sus redes sociales el estado en el que quedó el vehículo. Además, contó en ese momento de la madrugada que a su hermano y otro amigo no los habían podido sacar del bus.

“Yo necesito que mi hermanito y mi amigo estén bien. No voy a decir lo contrario hasta que no los saquen, no me atrevo. Esto es horrible, tengo una angustia muy fea”, indicó en su Instagram.

“El gremio del vallenato lamenta este fatal accidente y envía mensajes de mucha fortaleza a Natalia Curvelo y los familiares de los integrantes de su agrupación”, señaló Blog Vallenato.