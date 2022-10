Accidente de agrupación vallenata cobró la vida de uno de sus integrantes

Nuevamente una agrupación vallenata es protagonista de un trágico accidente de tránsito. En la mañana de este sábado 8 de octubre se confirmó que el grupo de la cantante de vallenato Natalia Curvelo se accidentó en una vía cercana a Medellín, tras salir de Barranquilla.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando los integrantes del grupo viajaban en un bus privado. Estaban a hora y media de la capital de Antioquia cuando se volcaron en una curva, en medio de una intensa lluvia en las carreteras del país.

La joven cantante, que recientemente ha logrado un gran reconocimiento por su talento, no iba en ese bus, pero su hermano Alfredo Jr., sí. Al parecer, él es la única víctima mortal que deja el hecho, mientras que otros más resultaron heridos.

Tras el accidente, Curvelo llegó en otro vehículo al lugar y mostró en sus redes sociales el estado en el que quedó el vehículo. Además, contó en ese momento de la madrugada que a su hermano y otro amigo no los habían podido sacar del bus.

“Yo necesito que mi hermanito y mi amigo estén bien. No voy a decir lo contrario hasta que no los saquen, no me atrevo. Esto es horrible, tengo una angustia muy fea”, indicó en su Instagram.

