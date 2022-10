“Voy por usted malpa****”: investigador al que robaron testimonio de ‘Otoniel’ denuncia amenazas que no paran

Ya han pasado varias semanas desde que la Comisión de la Verdad terminó su mandato y entregó su Informe Final. Sin embargo, uno de sus investigadores denuncia que las amenazas que ya venía recibiendo no se han detenido y que cada vez se encuentra más intimidado por las mismas.

Se trata de Andrés Celis, parte del equipo investigador de esta entidad esclarecedora de la verdad que tuvo a su cargo la recopilación del testimonio de las denuncias que hizo el narcotraficante capturado por las autoridades, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’.

Lea también: Piedad Córdoba rompió silencio y habló del crimen de Álvaro Gómez y las Farc

La tarea, que estuvo a cargo del comisionado Alejandro Valencia Villa y de el investigador mencionado, de hecho fue complicada y llena de obstáculos, que impidieron que el hombre diera su testimonio en privado. Miembros de la Policía trataban como sospechosos a los investigadores, según denunciaron y mantuvieron constante vigilancia a sus actividades con ‘Otoniel‘.

Además, el capo estaba custodiado en todo tiempo y en la sala lo monitorearon con siete cámaras que estaban siendo revisadas por las autoridades, dentro de las cuales estaban la Dijín y la Policía Nacional, quienes argumentaban razones de seguridad nacional.

Amenazas a investigador que le robaron declaraciones de ‘Otoniel’

El investigador Celis reiteró que en el mes de febrero entraron a su vivienda y hurtaron el computador y las grabadoras en donde tenía el registro de las declaraciones de ‘Otoniel’. Ahora, el hombre denuncia que ha recibido reiterativas amenazas de muerte vía telefónica y mensajes.

También le puede interesar: Tenía dos hijas: patrullero fue asesinado por preso que iba a cita médica al sur de Bogotá

Tres llamadas y varios mensajes de WhatsApp ha recibido Celis esta semana, en los cuales lo vuelven a amenazar. “¿Por qué se ensañaron conmigo? A pesar de haber concluido mis labores en la @ComisionVerdadC y que se haya entregado el #InformeFinal no han cesado el hostigamiento”, fue el señalamiento que lanzó en sus redes sociales en vista de que las amenazas no paran.

Los mensajes que ha recibido son realmente intimidantes, pues le dicen que le van a asesinar si no “colabora”. “Listo pues no colabore usted tomó una mala decisión. Voy por usted malparido”, dicen varios de los mensajes que mostró.

Pero además de insultarlo, a Celis le dicen que lo van a matar y que no les importa cómo tengan que hacerlo. “Han dicho que me han seguido durante días y ni cuenta me he dado. ¿Qué buscan?”, agregó. Para finalizar su denuncia, el exinvestigador pidió resultados de la investigación que se abrió con el robo y por las intimidantes denuncias que viene recibiendo.