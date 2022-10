Transmilenio: suspenden el servicio de alimentadora al Portal 80 por congestión

Este viernes, 7 de octubre, se presenta una fuerte congestión en la Calle 80 en ambos sentidos que llega hasta el Portal de la 80, por lo que Transmilenio anunció que suspendía la operación del servicio de alimentación.

“Por fuerte congestión en la Calle 80 en ambos sentidos se retorna la ruta dual DM81 en el Portal 80. Sentido oriente - occidente se afecta la ruta 1-3 Colsubsidio por que desvía en la Carrera 102 con Calle 80 hasta la Diagonal 86a y se retoma en la Carrera 111c”, informó la empresa.

Después, indicó que “la congestión en la Calle 80 llega al Portal 80. Se suspende la operación del servicio de alimentación”.

#TMahora (8:12 a.m.)



Por fuerte congestión en la Calle 80 en ambos sentidos se retorna la ruta dual DM81 en el Portal 80.

La congestión en la Calle 80 llega al Portal 80. Se suspende la operación del servicio de alimentación. pic.twitter.com/CVhMvxBdu9 — TransMilenio (@TransMilenio) October 7, 2022

“¡Está terrible! El trancón está desde antes de las 6 AM... Es el colmo que la 80 viva trancada de esa manera... Los ciudadanos necesitamos soluciones urgentes”, “La congestión está desde las 6:30 am, no son conscientes de los que nos movilizamos escolares, trabajadores, viajeros, de verdad es nefasta la gerencia”.

Varios de los usuarios han decidido bajarse de los buses y caminar debido a la fuerte congestión que se registra en una de las principales vías de ingreso a la capital del país.

Las causas de la congestión en la calle 80

El accidente entre un tractocamión y camión en la Via Bogotá - La Vega con Kilómetro 1,5.

NOTICIA EN DESARROLLO...