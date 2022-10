Por pagar con monedas de $50, trabajador retiró la gasolina que había tanqueado en una moto

A través de redes sociales se conoció la denuncia por parte de un hombre que asegura que un trabajador de una estación de gasolina en el barrio Campo Valdes, de la ciudad de Medellín, Antioquia, le habría retirado la gasolina que había tanqueado en su moto.

¿La razón? Según cuenta la persona, porque pagó 10 mil pesos con monedas de $50. “El señor empleado de la bomba decidió retirar la gasolina depositada en la moto porque no podía contar monedas”, señala.

En el video se ve el momento en que el trabajador, acerca un balde al vehículo, le pide al que denuncia que abra el tanque para ingresar la manguera y bombea con su boca para así retornar el combustible.

“Estoy aquí en la bomba de Primax. Estaba pagando con unas monedas de 50 y el señor me regresa la gasolina porque no podía pagar con monedas. Ahí está pa’ que vean. Ya la plata no vale”, dice la persona afectada.

Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de personas apoyaron al trabajador. “Lo apoyo. Como se va poner a contar monedas y tanto vehículo para atender”. “¡Plata es plata! Pero es cuestión de ser benevolente”. “La solución a ese problema está en que la empresa invierta en una gramera”.

Recientemente, ocurrió un caso similar en el mismo departamento. Como forma de protesta, ante los altos costos de un peaje en el municipio de Barbosa, una conductora pagó $14.500 con 290 monedas de $50.

“Es una manera de protestar pacífica, de que no estamos de acuerdo con los peajes en el área metropolitana, esperemos cuánto tiempo se demoran contando las monedas”, dijo en un video.