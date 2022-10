De nuevo el Esmad contra la población civil: Lo que Petro prometió acabar continua

Alrededor de 400 familias que habrían invadido un predio en el municipio de Chimichagua, centro del Cesar, fueron desalojadas mediante un operativo que iniciaron este martes los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, y las autoridades gubernamentales.

La diligencia comenzó en el terreno ‘La Oficina’ ubicado en el corregimiento de Mandinguilla, zona rural de ese municipio. De acuerdo a las autoridades, primero intentaron un diálogo con los habitantes para persuadirlos a desocupar de manera pacífica, no obstante, ante la negativa los uniformados procedieron a intentar retirarlos con gases lacrimógenos y con uso de la fuerza.

#Atención ⚠️ 🔴 #Hoy el ESMAD arremete contra el campesinado en Chimichagua (#César)



Exigimos a la personería de Chimichagua, a la Secretaría de Gobierno Chimichagua, y al Gobierno Nacional, construir soluciones que prioricen la integridad, la vida y los #DDHH

Los ocupantes de los predios en Chimichagua, informaron al diario El Heraldo que “somos la comunidad campesina del Proceso de la Oficina de Chimichagua (Departamento del Cesar); hacemos parte del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario CNA, y podemos demostrar que tenemos un arraigo de más de 10 años. No somos invasores, recuperamos la tierra para la vida. Porque aquí está nuestro sustento, nuestro pancoger”.

“Además de tomar el alimento, primero para la familia y después para llevarlo para la comunidad, también protegemos nuestra Madre Tierra, como es la fauna, la flora; queremos demostrar el Proceso de la Oficina del Municipio de Chimichagua tiene un arraigo de más de 10 años, donde se puede evidenciar la producción de plátano, la producción de mango, ya en producción. Aquí nosotros no somos invasores, recuperamos la tierra para la vida, para la necesidad que tenemos”, puntualizaron.

Aseguraron que “si nos despojan de estos territorios, no tenemos dónde ir, no tenemos dónde cultivar, no tenemos ni conocemos otra actividad de dónde nosotros podamos sustentarnos, queremos que nos escuchen; no queremos que nos abandonen, como siempre lo han hecho los gobiernos anteriores. Queremos que el gobierno actual se promueva y no nos siga maltratando de esta manera”.

#MeDaTemor Nuevamente se ven las tanquetas del ESMAD en el territorio de Tamalameque y Chimichagua.

Otra versión de los desalojos en Chimichagua por el ESMAD

Por su parte, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, indicó otra cosa que los habitantes llevan meses invadiendo, pero que hasta ahora pudieron hacer el procedimiento con los requisitos establecidos.

“Los desalojos son procesos que necesitan toda una estructura, es decir recursos, a veces hay la acción policiva y se demora cuatro o cinco meses para que se dé porque únicamente la facilita la inspección de Policía del territorio del municipio; después para la ejecución institucional se necesita la preparación de todos los entes”, explicó Esquivel.

Agregó que el operativo se extenderá durante varios días debido a que son cerca de 900 hectáreas de tierras invadidas. El operativo también se desarrollará en varios predios del municipio de Tamalameque donde está una comunidad denominada ‘Renacer Campesino’.

Los ocupantes ilegales de terrenos se exponen a ser judicializados por los delitos de usurpación de inmuebles e invasión de tierras. Ahora piden la gobierno de Petro que medie en la situación de estas 400 familias.

🚨EN ESTE MOMENTO CAMPESINOS ESTÁN EN RIESGO DE DESALOJO EN EL CESAR🌱



Denuncian masiva presencia del Esmad en el parque principal del municipio de Chimichagua.



Abrimos hilo🧵

En un procedimiento totalmente ilegal la policía arremete contra humildes campesinos de los predios la oficina en Chimichagua, son gente que viven más de 6 años cultivando comida ya ahora la policía, nuevo gobierno pare el desalojo