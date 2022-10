Habló la madre del niño de 5 años que fue asesinado por su propio padre

El caso que tiene conmocionado al país se registró en Melgar, a donde el padre de Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez, de 5 años, se lo llevó engañado de paseo, para poder consumar el crimen que había planeado con anterioridad. El hombre luego de llevarse al niño, como de costumbre cada 15 días, llamó a la madre para decirle que le había dejado una USB en la pared de bañó, allí le había dejado videos en los que advertía lo que haría.

Consuelo Rodríguez, habló con Blu Radio y reveló que a su expareja la Comisaría de Usme le había ordenado que tenía que tomar terapias e ir al psicólogo.

Puede leer: Padre secuestró y asesinó a su propio hijo de solo cinco años

“El niño estaba con él porque cada 15 días le correspondía. Este fin de semana tenía el derecho. En ningún momento le quitaron las visitas, solo le ordenaron que tenía que tener terapias”, contó la madre.

De los hechos recuerda que: “el domingo sobre las 9 y media de noche me envió un mensaje en el que decía en dónde me había dejado una USB. Me confirmaba en un video que iba a asesinar a mi hijo y que después se iba a matar él. Apaga el teléfono y luego a las 4:07 de la mañana del lunes me envía la foto del niño, ya si vida”.

Después de eso dice que el hombre apagó el teléfono y ya no ha tenido comunicación.

También indicó que desde el momento en el que escuchó el audio supo que algo grave iba a suceder y que todo estaba planeado. “El video no era de ese mismo día, sino que era de hacía una semana atrás. Ya lo venía planeando desde hacía mucho rato”, comentó.

El niño era feliz con el papá

La madre comentó que el hombre actuó con total normalidad el sábado cuando le entregó al niño y sobre la relación que sostenía dijo que había terminado hacía cinco meses. “Recién separados fue difícil porque no lo asumía, pero después que iniciaron los trámites se calmó. Pero, finalmente no estaba tan tranquilo como me lo imaginaba”.

Confirmó que habían llegado a la comisaría porque le había puesto una demanda por acoso. “Llegaba a mi casa a las 10 u 11 de la noche y le parecía bien quedarse esperando hasta media noche esperando en la puerta. Los mensajes por Whatsapp eran repetitivos con palabras soeces, por eso lo demandé”, explicó.

También destacó que nunca había amenazado con hacerle algo al niño, que la relación entre padre e hijo era muy bueno. “Era super bien, el niño anhelaba que el papá llegara por él. Contaba con sus deditos para ir a verlo”, contó.