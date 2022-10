“Estás cocinándole a Dios”: Desgarrador mensaje de hija de repostera viral con torta de Mickey Mouse

Con un desgarrador mensaje de su hija fue recordada de nuevo Marcela Cantillo, la repostera que se hizo viral en redes por una torta de Mickey Mouse, quien cumplió un meses de fallecida. En redes en Barranquilla comentaron y lamentaron la partida de la joven mujer quien murió el 28 agosto de 2022 tras estar 20 días hospitalizada, luego de sufrir una caída y golpearse la cabeza.

“Hoy hace un mes de tu partida, del día más triste de mi vida, cuando tus ojitos se cerraron y derramaron sus últimas lágrimas, de cuando diste tu último aliento, cuando partiste al cielo para estar al lado de Dios”, escribió en su perfil de Facebook.

En el mensaje que ha sido compartido en redes, su hija afirma que espera que su madre ahora se encuentre en lugar mejor lejos de la crítica en redes y el escrutinio público que al final la afectó física y emocionalmente.

“Ya no hay sufrimiento allá en dónde tú estás, te has ido donde no hay regreso, donde no te puedo buscar, donde no hay dolor, donde hay paz, donde nadie puede incomodarte, donde nadie puede hacerte daño; allá tan alto donde está todo lo bello, donde está el mismo Dios, donde hay gozo y alegría”, dijo.

Incluso afirmó que espera que en el más allá sea privilegiada y hasta le cocine a Dios.

“Me pregunto, mami, qué haces allá en el cielo, me imagino que estás cocinándole a Dios y a los ángeles. Te extraño con toda mi alma, extraño tus llamadas y a cada rato tu mensaje, pero entiendo que quizá Dios te necesitó junto a él. Siento mucha soledad, mucha tristeza, no sé cuánto durará este profundo dolor, quizás nunca se vaya porque te fuiste”, comentó.

Y concluyó en el conmovedor mensaje que: “No hay ningún día que no vengas a visitar mi mente, no ha pasado un día en que deje de recordarte, aún hay días que sigo esperando tu regreso, que tengo la esperanza de volverte a ver, volver a abrazarte y hablar de todo, hasta entonces me conformo con encontrarte en mis sueños. Solo le pido a Dios que descanses en paz. Te amo, mamita”.

Síntomas de depresión a los que debe prestarle atención

Según el protocolo del Ministerio de Salud, estos son los casos de alerta para que usted sepa a qué le debe poner atención.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

buscar apoyo en otras personas. Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar. Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor. Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales , las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

, las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad. Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

Signos de alarma de conducta suicida: