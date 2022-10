“Nunca fui a buscar testigos”: Álvaro Uribe en el más reciente interrogatorio

El expresidente, Álvaro Uribe, nuevamente estuvo en un interrogatorio ante la Fiscalía General de la Nación, en el que estuvo más de tres horas y donde reiteró que nunca buscó testigos ni los sobornó. El encuentro con el ente acusador se realizó el pasado 18 de julio.

El expresidente Álvaro Uribe rindió un interrogatorio que se extendió de más de tres horas, ante la Fiscalía General de la Nación, como parte del proceso que se adelanta en su contra por el presunto fraude procesal y manipulación de testigos.

“Nunca tuve interés distinto en que se verificara la información que me llegaba. Nunca mi iniciativa fui ir a buscar testigos. Jamás se ha pasado por mi mente sobornarlos. Siempre que pedí que todo se mandara a la Corte Suprema de Justicia, era para que la Corte verificara. Incluso lo hacía sin detenerme a que se digitalizaran estos manuscritos o a que se embellecieran. Nuestro interés era que la Corte Suprema de Justicia, que es la competente, verifique”, dijo Uribe, ante el fiscal, según Semana.

¿Qué dijo Uribe en el interrogatorio en la Fiscalía?

Durante el interrogatorio el expresidente asistió acompañado de su abogado Jaime Granados y dijo que: “No conozco a Juan Guillermo Monsalve. Su padre fue contratista de la Hacienda Guacharacas, información que he recibido de mi hermano Santiago. Pudo ser administrador de la hacienda, pero después de que mi familia salió de allí. Mi padre y yo teníamos la mejor empresa de panela en Antioquia en sociedad. Pero por presiones de las Farc en esa región, yo se la entregué a un sindicato muy penetrado por las Farc. La Hacienda San Cipriano, el 7 de julio 1979. Fue una ruina, quise deshacerme de eso, la avaluaron en 20 millones de pesos, y lo que avaluaron (...) la expectativa de los trabajadores era 6″.

Luego, el expresidente agregó: “Después llegaron a decir en Europa que yo había matado a los trabajadores dizque para no cumplir con ese negocio. ¡Qué infamia! ¿Por qué es importante ese hito? Porque desde ese momento yo me retiré mucho de la región. Desde que mataron a mi padre, el 14 de junio de 1983, a Guacharacas no volví. Entre el 79 y el 83 fui muy pocas veces, fue de paso por ahí. Y del 83 en adelante me deshice del todo de la región, me olvidé”.

“El presidente Petro, en esa larga polémica conmigo, tuvo que reconocer en el fondo de su ser que yo soy un hombre honorable, que mi batalla es de frente con argumentos. Si no, no me hubiera invitado a la conversación que acabamos de tener”, también agregó.

Asimismo, contó cómo fue que conoció a Diego Cadena, que fue durante una convalecencia médica en su casa en febrero de 2017. El expresidente comentó que Cadena llegó en compañía de su primo, Mario Uribe, y que trabajaba como abogado con autoridades de Estados Unidos, en procesos de narcotraficantes.