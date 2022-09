“Te amamos Una”: así despidieron Bomberos de Bogotá a perrita que prestó servicio por 9 años

Este jueves, Bomberos de Bogotá, realizó un homenaje a ‘Una’. De raza pastor belga malinois, prestó sus servicios por nueve años y fue la protagonista en rescates nacionales e internacionales.

Con una calle de honor y en medio del sonido de gaitas escocesas, esta perrita desfiló junto a Neila Pinzón, quien fue su cuidadora por todo este tiempo. Entre lágrimas, varios asistentes presenciaban el homenaje.

“Gracias por tu trabajo. Gracias por entregar 10 años de tu vida a salvar vidas. Gracias Una porque tu trabajo no fue en vano. Estuvo representado en las vidas que salvaste.

Y es que esta perrita participó y su olfato y destreza, fueron pieza clave para salvar vidas en emergencias como Ecuador, México y Haití. Pero también encontrar personas perdidas entre escombros en Monserrate y Guadalupe, en Bogotá.

“Ella es como un miembro más del equipo. Dormíamos y comíamos las dos. Dormíamos las dos en la carpa abrazadas. Mis compañeros, los médicos veterinarios y nuestros compañeros de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencias (BRAE) aman también a ‘Una’ y a todos nuestros perros”, narró Pinzón a Noticias Capital.

Una, falleció

A través de un comunicado, el Cuerpo Oficial de Bomberos, informó que Una había fallecido ese mismo día, tras la aplicación de una eutanasia humanitaria.

La canina fue diagnosticada en 2020 con una enfermedad degenerativa articular, que empezó a manifestarse en movimientos como saltar, trepar o correr. “Desde entonces se trató por parte del cuerpo veterinario de la institución, con medicamentos para las articulaciones y para alivio de dolor, además de tratarse neurológicamente”, señalaron.

Sin embargo, no mejoraba y en los últimos seis meses dejó de entrenar y de asistir a eventos, solo salía a dar sus caminatas. Pero en su último chequeo médico se vio un proceso degenerativo muy avanzado, que no le estaba permitiendo dormir, limitaba su movimiento, tenía rigidez muscular y estaba reteniendo líquido. “Teniendo en cuenta que la canina no presentó evolución favorable y que las condiciones de bienestar no eran óptimas, recomendamos realizar la eutanasia humanitaria”, señala el doctor Oscar Piedrahita.