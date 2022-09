La creadora de contenidos, Marielys Valencia Martínez, quedó en libertad luego de demostrar que no le había robado 20 mil dólares en joyas a su expareja en Miami, Estados Unidos.

Cabe recordar que Valencia Martínez fue capturada el pasado 21 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en el sur de Florida y posterior a ello, fue encarcelada por cinco días en la cárcel del condado de Broward, al norte de la ciudad de Miami.

Según la barranquillera, de 39 años, todo inició cuando su expareja Freed Hunt, de 45 años, decidió entablar conversaciones con ella a través de las redes sociales y más adelante crear una relación sentimental.

“Él trabaja en el aeropuerto de Miami, inventó que era supervisor, pero recoge las maletas de la gente cuando se bajan de los cruceros o barcos”, reveló Marielys.

La pareja decidió encontrarse en Miami para una cita ocurrida en diciembre de 2021, cuando acudieron a un restaurante para conocerse. De allí surgió una relación pero ella regresó a Colombia a seguir en su trabajo.

Durante su estadía en Colombia, el hombre fue conquistando con regalos a la creadora de contenido.

“Este señor no solamente me hizo regalo de joyas, sino también de ropa, flores y transferencias por Western Union. Entre esas joyas él me regaló un anillo de compromiso porque se quería casar y su intención principal era tenerme como esposa”, relató.

No obstante, la relación empezó a tornarse difícil dado que según la influencer su pareja tenía comportamientos posesivos hacia ella.

“Estando en Colombia a mí no me agradaron ciertos comportamientos de él y decido finalizar la relación, y es donde este señor entra en furia y se comenzó a comportar como alguien obsesivo, recibo amenazas y me pidió regresarle todos los regalos que me hizo, especialmente las joyas a lo cual yo nunca me negué y le dije que cuando regresara a Miami se las entregaba”, señaló.

Creadora de contenidos se defiende y dice que no robó joyas que presumió en redes

Acto seguido, la mujer decidió volver a Miami el pasado 21 de septiembre para festejar su cumpleaños y entregarle a Freed Hunt las joyas que le regaló tras dar por terminada la relación.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto fue capturada.

“Yo vine de vacaciones con la finalidad de festejar mi cumpleaños, hacer compras y quería aprovechar para hacerle al señor la devolución de los regalos ya que la relación se había terminado”, dijo.

Y agregó “para mi sorpresa en el aeropuerto de Miami me acusaron de robo, en venganza supongo de este señor (…). Las leyes de los Estados Unidos son muy distintas, a ti no te dan la oportunidad de expresarte, ni defenderte, simplemente ellos deben cumplir con un proceso y llevarlo a cabo, no les interesa más nada, de si es verdad o mentira (…) ya después uno tendrá la oportunidad de comprobar”, completó.

Marielys cuenta que su cumpleaños le tocó pasarlo en la cárcel y vivir una completa “pesadilla”.

“Cuando salgo de toda esta pesadilla en la cárcel, me tomó migración de los Estados Unidos para entrar en proceso de corte el caso. Ellos sí me dieron la oportunidad de contarles lo que había pasado”.

A través de las conversaciones en el celular de la creadora de contenidos se dieron cuenta que la joven estaba diciendo la verdad.

“Nunca he tenido problemas con la ley en ningún país, siempre he sido una persona trabajadora, he venido y cumplido con las leyes de Estados Unidos en cuestiones de visa de turista, he venido e ido. De manera que, decidieron no cancelarme la visa y que me dejarán en su país hasta cuando yo quiera”, expresó.

Acto seguido, fue dejada en libertad.

“Ahora mismo el proceso tiene que terminar, estoy con un abogado para tratar de limpiar el récord mío en este país”, concluyó.