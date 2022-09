“Conclusión, el CD es lo peor que le ha pasado a Medellín: Daniel Quintero

El Concejo de Medellín dio su última palabra, luego del cuarto debate en la Comisión Primera, definió que no se venden las acciones de EPM que tiene en la empresa de telecomunicaciones Tigo-UNE. La decisión no fue bien recibida por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien arremetió contra el partido Centro Democrático, indicando que “es lo peor que le ha pasado a Medellín”.

De acuerdo con la versión del concejal Sebastián López, del Centro Democrático, la decisión se dio porque aseguró que se dieron cuenta que de ese dinero, se iba a destinar 1 billón de pesos para que Quintero lo ejecutara a carta blanca.

“Nos pusimos a indagar internamente en EPM y nos dimos cuenta que tienen preparado realizar un aporte extraordinario de 1 billón de pesos para Quintero para que lo utilice en lo que él considere, lo cual sin duda será utilizado para la próxima elección del alcalde de Medellín e incidir en ese resultado. Nosotros no permitiremos bajo ninguna circunstancia que a Medellín le vean la cara y que sus recursos sean utilizados para manipular”, indicó López a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

Las razones del Centro Democrático según Daniel Quintero

Ante la decisión negativa, el alcalde enumeró las razones que tuvo el Centro Democrático para negar la venta de las acciones que tiene EPM en TIGO-UNE, entre lo que mencionó:

“Encontramos un cláusula que decía que si nos dábamos cuenta de que era un mal negocio podíamos reclamar al menos tres billones. El CD primero dijo que no porque no conocía la cláusula que era confidencial. Se les mostró la cláusula. Luego dijeron que no porque la plata sería invertida en la ciudad y no quieren que nos vaya bien. Le hacen oposición a la ciudad. Luego dijeron que sí pero si se creaba un fondo para invertir en la ciudad. Luego volvieron a cambiar de opinión. Dijeron que sí pero si la plata se quedaba en EPM. Exactamente lo que habían dicho la primera vez. El resultado es que sigue corriendo el tiempo y la cláusula se va a vencer. Así son ellos. (...) El CD no sólo no deja que lleguen recursos a la ciudad y regala 3 billones a Tigo, sino que hará caer transferencias para el 2024″, escribió Quintero en su cuenta de Twitter.

Y terminó diciendo que: “Conclusión, el CD es lo peor que le ha pasado a Medellín”.

Los usuarios de internet no se demoraron en responderle: