“¡Cállese!”: No fue una, fueron tres las veces en que jueza y abogado protagonizaron acalorada pelea

Jueza justifica su tono de voz al decir que grita “porque soy caleña y no soy una mojigata ni tolimense”

Una juez y un abogado defensor, protagonizaron una fuerte pelea que quedó grabada durante la audiencia virtual de medida de aseguramiento, en una sala de Fonseca, La Guajira.

Todo habría empezado, cuando la togada le otorgó la palabra a Ricardo Peralta, víctima del proceso. Para darle paso, recopiló el hecho materia de la investigación penal, narrado por el abogado defensor de los presuntos implicados, y lo calificó como “novela”.

“¡No, ninguna novela! Respéteme señora juez. Yo no soy aquí Gustavo Bolívar (senador). ¿Una novela de qué? Como si fuera Café con aroma de mujer, Pasión de Gavilanes. ¡Me respeta! Yo no vengo a contar aquí novelas”, dijo en tono aireado, Daniel Neira, abogado.

Al tiempo en que la jueza le decía que “no fuera vulgar”, mientras intentaba retomar el curso normal de la audiencia. “¿Terminó vulgar e irrespetuoso?”, le dice. Lo que nuevamente genera la ira de Neira quien le reclama una vez más.

“¡Ah vulgar yo!”. “Sí, porque no le he concedido el uso de la palabra y está interviniendo en la opinión de la víctima”. “Vulgar usted que me llama novela”. “¿A usted qué le pasa? Ridículo”, le responde la jueza.

El rifirrafe dura casi dos minutos y medio, hasta que Peralta logra por fin hablar. “No tengo ningún conocimiento. Ni mi esposa tiene ningún tipo de relación, con ningún policía, ni nada por el estilo. A la fecha no he recibido ninguna amenaza o llamada”.

A lo que se refiere la víctima y que llevaron a las partes a encontrarse en esa audiencia de medida aseguramiento, ocurrió en 2020, cuando dos policías en el departamento de La Guajira, realizaron un retén y pararon a Ricardo Peralta, que iba en un vehículo de placas venezolanas.

La víctima se movilizaba con un permiso en territorio colombiano, pero estaba vencido. Sin embargo, durante ese año, transcurría la Emergencia Sanitaria, por lo que el expresidente, Iván Duque, había extendido estas licencias.

Sin embargo, los dos patrulleros, según Peralta, le habían pedido dos millones de pesos para no inmovilizarse el carro. A lo que el abogado defensor e involucrado en la pelea, argumentó que esto no ocurrió y que la denuncia había sido interpuesta como retaliación por un supuesto lío amoroso entre la mujer de la víctima y un uniformado.

Finalmente, ante la gravedad de la confrontación verbal entre el abogado Daniel Neira y la jueza, ambos están en la mira de la sala disciplinaria.