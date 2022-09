Le tocó: senador Barrera recogió el popó de su caballo tras llevarlo al Congreso

Tras el anunció del presidente del Congreso, Roy Barreras, de permitir el ingreso de las mascotas de los parlamentarios, hubo uno que se lo tomó muy en serio y protagonizó un insólito hecho que quedará para la historia.

El protagonista fue el senador, Alirio Barrera, del partido, Centro Democrático y su caballo, blanco, Pasaporte.

Montado y desfilando por la Plaza de Bolívar para intentar entrar al Capitolio, tomo a transeúntes y homólogos por sorpresa.

“El señor presidente del Senado manifestó que podíamos traer las mascotas los senadores. Unos tienen gatos, perros otros tienen otras cositas. Yo tengo caballito, que es mi mascota y es en el coleo, trabajo, salgo a cabalgatas y hago todo en él. Entonces, yo no iba a desaprovechar ese papayaso”, explicó Barrera a los periodistas.

Te puede interesar: Si hablamos de payasos, el payaso mayor es Roy Barreras: Panelista de Blu Radio sobre el caballo de Alirio Barrera

Sin embargo, su osadía no fue bien tomada por algunos congresistas. Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, rechazó el hecho.

“Esto es un folclor ridículo. En este Congreso no hay una guardería para los hijos de empleadas. Las señoras del servicio llegan a trabajar a las 6 de la mañana y no tienen en dónde cuidar a sus hijos. Entonces, aquí los congresistas para sacar pantalla trayendo animales. ¡Esto es ridículo! Esto no es serio. Esto es una falta de criterio”, le dijo Lozano al senador cuando ingresaba.

Varios usuarios a través de redes sociales se tomaron el hecho con jocosidad, pero otros se preguntaron “¿quién iba a recoger el popó del caballo dejado en las calles del centro de Bogotá?”

Pues bien, a través de un video compartido en Twitter, se ve al senador Alirio Barrera, recogiéndolo con una escoba, mientras otra persona le sostiene un balde para que allí lo deposite.

Aunque esta grabación fue tomada sobre la carrera séptima, en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, se desconoce desde dónde empezó el recorrido, y si durante este trayecto también fue recogido el popó de ‘Pasaporte’.