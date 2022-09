“Ahí tienen su invento de un congreso amigable con los animalitos”: Vicky Dávila en defensa de Barrera

La periodista y directora de la revista Semana, Vicky Dávila, se pronunció a través de sus redes sociales para defender al senador Alirio Barrera, quien llegó con su caballo este martes, 27 de septiembre, al Congreso de la República, luego que el presidente del legislativo anunciara que los senadores podrían asistir a las jornadas laborales acompañados de sus mascotas.

Sin embargo, la idea de Alirio Barrera de llegar a caballo no fue muy bien recibida por varios de los senadores, que rechazaron el hecho.

“¿Por qué les gustan los perros y gatos de los congresistas, pero el caballito no?. Todos tienen derecho, los elefantes, las culebras, los pájaros, las vacas, en fin, ahí tienen su invento de un congreso amigable con los animalitos. Tan lindos!!!”, escribió la periodista para defender la acción de Barrera.

Las reacciones a la defensa de Vicky Dávila a Alirio Barrera

Los usuarios de internet no dudaron en comentar la publicación de la periodista.

“Un Congreso pet-friendly es una ridiculez. Ahí tienen. Lo del caballo es una cucharada de su propia medicina”, “Yo defiendo muchos sitios petfriendly porque puedo estar allí en mis días libres con mi mascota, puedo cuidarla y estar pendiente de sus necesidades fisiológicas, pero en el trabajo no.. uno en su trabajo va es a trabajar, y sobre todo con un sueldo de 35mill mensuales” y “¿Un elefante? ¿Una culebra? ¿Un tigre? A caso usted vende fauna salvaje, o es parte de la red de tráfico de especies silvestres. La gente, en especial ustedes los de los medios de comunicación les hace falta leer y mucho. Creo que dan pena ajena”.

“Vicky no se puede comparar un animalito con otro! Entonces es válido llevar un caballo a un restaurante o centro comercial pet-friendly?”, “Ha caído tan bajo que para defender intereses cree que tener un perro o gato es igual a un caballo. Por lógica señora intente convivir con estos animalitos en un apartamento”, “Señora Vicky para que quiere ver el caballo en un estado de estrés. No le basta con los animales que hay en el senado. Le pregunto si yo le meto un caballo en su oficina dentro del pasquín, digo perdón la costumbre, la revista semana lo dejaría?. Sería tan amable y me responde” y “Porque el caballito sufre en ese ambiente, porque Alirio lo hizo por su actitud inmadura y porque el NO quiere a los animales, si así fuera no pelearía por mantener corridas, coleo y peleas de gallos, no se haga Victoria Eugenia”.