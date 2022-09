¿No midió las consecuencias? Fiscalía investiga a manifestante que lanzó comentarios racistas contra Francia Márquez

En video quedó grabado el momento en que Esperanza Castro, quien afirma ser mercadotecnóloga de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y participó de las movilizaciones este lunes en la ciudad de Bogotá, en la denominada ‘Gran Marcha Nacional’, contra las reformas del presidente Petro, de manera enfurecida y bastante indignada lanzó comentarios racistas contra la vicepresidenta, Francia Márquez.

“¿Cuándo dices simio a quién te refieres?”, es la pregunta que le hace a la señora quien graba. “A Francia Márquez, es un simio”, responde la señora. “¿Qué educación puede tener un negro? (...) Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen?”.

Por estas palabras, la Fiscalía General de la Nación, anunció la apertura de una investigación para determinar quien es la mujer y el origen de la grabación.

Castro, podría enfrentar una multa de hasta 13 millones de pesos por el delito de discriminación, contemplado en el Artículo 134. “El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Te puede interesar: ‘A puño y pata’ se enfrentaron seguidores y opositores de Petro en Bogotá

Las palabras de la mujer fueron rechazadas por el presidente, Gustavo Petro. “Este odio racista es irracional, es decir, se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre”.

Esta no es la primera vez en que la vicepresidenta es víctima de estos comentarios. La cantante, Marbelle, luego de una conciliación con el ente acusador, tuvo que retractarse públicamente por haberle dicho “King Kong”.

Asimismo, el ahora representante a la cámara por una curul afro, Miguel Polo Polo, también tuvo que disculparse con Márquez por tildarla de “estafadora y ladrona”.

“Manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora, o ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno, también de que sea propietaria de minas de oro en el Cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado ELN haya apoyado su candidatura a la vicepresidencia”, señaló en su momento el congresista.