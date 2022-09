Estos con los 5 cambios que le imprimieron a la reforma tributaria

La reforma tributaria ya fue radicada en el Congreso de la República hace un par de semanas y ahora es discutida por el órgano legislativo para ser implementada en el marco de los próximos meses, incluyendo, según el gobierno actual, una tributación más alta para quienes más ganan. Ahora, después de una reunión con ponentes y tras varias críticas de la opinión pública, el Gobierno reveló cuáles son los cambios que se han materializado en el texto.

Impuesto al patrimonio

Para el caso del impuesto al patrimonio, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que se aprobó una tarifa adicional para patrimonios de más de 10 millones de pesos, que será de 1.5%. “Ese fue el cambio y quedó la transición para valorar los activos de las inversiones de las personas que ganan patrimonio”, señaló el funcionario tras la reunión con coordinadores y ponentes de las Comisiones Económicas Conjuntas.

Impuestos ambientales con aumento en gravamen de renta

En este apartado particular el ministro comunicó que en materia de los recursos naturales del carbón y del petróleo se acordó que no se deduzca 5 puntos extra el impuesto de renta para estos sectores. Además, explicó que “hay una nueva fórmula para los impuestos a las exportaciones, tiene una base más alta basada en el precio promedio de los últimos años y un impuesto del 20% si ese precio base hubiera llegado mucho más alto que el que había en el proyecto original”, señaló.

Impuesto al carbón y al petróleo que incide en precio de la gasolina

El ministro Ocampo anunció que se mantendrán los precios históricos que habían para la gasolina, el ACPM y el gas. Sin embargo, expuso que en el 2024 sí comenzará a aumentar significativamente el precio de estos combustibles.

Impuesto a ultraprocesados

En este sentido, y tras varias críticas de la ciudadanía por afectación estos productos, el ministro Ocampo explicó que se aplicará paulatinamente la tributación para alimentos con altos índices de azúcar, dependiendo de su porcentaje del mismo en el contenido. “Se permite un porcentaje más alto de azucares, era 4%, menos del 4%, del 4% al 8% y más de 8% y ahora va a quedar por lo menos en un par de años en 6% a 10% y más de 10%”, dijo.

De igual forma, el jefe de la cartera de Hacienda aclaró que hubo cambios en la lista de alimentos ultraprocesados que se gravarían con el porcentaje del 10% a partir de la entrada en vigencia de la reforma, como el salchichón y la butifarra. “Hay toda una lista nueva que tendrán que revisar con cuidado, pero muchos productos sí fueron excluidos de la reforma”, señaló tras la reunión.

Sobre el tema de las panaderías pequeñas y tiendas, que podrían verse afectadas por este impuesto, el ministro fue claro en que este no aplicará para pequeños tenderos. “Por ejemplo, si es el productor de una panadería que produce su pan, hasta cierto tamaño no se le cobra impuesto, dependerá del nivel de ventas de las tiendas entonces si esta por debajo del nivel del ventas no se le cobra”, señaló.

Sobretasa al sector bancario

Por último, sobre la sobretasa al sector bancario, que estaba teniendo una discusión álgida en su aumento, se conoce que los ponentes del proyecto de la Reforma propusieron aumentar en 5 puntos aplicables el impuesto a todo el sector financiero. Esto estará por verse, pues el ministro de Hacienda señaló que la ponencia oficial de este nuevo articulado se llevaría a cabo en el Congreso la próxima semana.