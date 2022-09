Preocupación en Colombia: por cada mujer que se suicida, 4 hombres lo hacen

El mes de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio y en este marco, el Ministerio de Salud colombiano entregó un reporte que tiene con preocupación a la ciudadanía. Los datos de la entidad indican que por cada mujer que se quita la vida en el país, 4 hombres lo hacen.

Para tener datos referenciales de un año completo, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jaime Urrego, acotó que para la vigencia de 2021 en el país se registraron 2.962 suicidios. La cifra aumentó en comparación con el año 2020, cuando se registraron un total de 2.748. Sin embargo, este año 2022, entre enero y julio se han reportado ya 1.564 suicidios, representando un aumento del 9,97% con respecto a los datos del mismo periodo en el año anterior, aportados por el Instituto de Medicina Legal.

De los suicidios que han habido este año, entonces, 1.241 corresponde a hombres y 323 a mujeres y la población en la que más latente está la problemática es entre los 20 y 24 años, con 250 casos registrados. Medellín y Cali representan las ciudades con mayor número de suicidios, la última de estas reportando una tasa de suicidio de 63,4 por cada 100.000 habitantes, lo que representa cinco puntos por encima de la tasa del departamento, que se ubica en 58 y diez por encima de la tasa a nivel nacional, que se ubica en 53.

Lea también: Suicidio en menores: alarma en el país por el aumento de casos en 2022

La conducta suicida es un grave desenlace en salud mental relacionado con debilitamiento de las redes de apoyo social, brechas sociales y económicas, aculturación, violencia escolar, la disfuncionalidad familiar, la baja autoestima, la depresión y el consumo de alcohol. En el país la tasa de mortalidad por suicido ha venido en aumento, pasando de 5,1 por 100.000 en 2005 a 5,29 en 2020, según datos brindados por el viceministro.

¿Por qué el suicidio en hombres se materializa más?

Publimetro Colombia habló con Rodrigo Córdoba, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario, quien acota que el panorama de salud mental en el mundo en los últimos años evidencia unas características comprometedoras, pues el 59% de la carga de las enfermedades están relacionadas con enfermedades no transmisibles y el 20% de ese porcentaje está relacionado con trastornos mentales neurológicos, abuso de sustancias o suicidio, según datos que aporta la Organización Panamericana de Salud (OPS).

Colombia no ha escapado al panorama comprometedor y Córdoba asegura que aunque el problema de la salud mental en el país fue agudizado por la pandemia, lo que sí es cierto es que venía en aumento desde antes de la llegada de la emergencia sanitaria, que provocó aislamiento y retroceso en los procesos sociales. “Sucede que los hombres, por la capacidad productiva, por la necesidad de movilizarse y por el cambio tan dramático en su hábitat, pues sí pudo haber incidido de una manera más importante como lo estamos viendo en los datos, que indican cifras de prevalencia de trastornos mentales en hombres”, señaló sobre el caso particular del género masculino.

De igual forma, dentro de las enfermedades más comunes en los hombres está la depresión y los trastornos de ansiedad. “La depresión realmente la padecen más las mujeres, pero las complicaciones de esta enfermedad terminan padeciéndolas en mayor medida los hombres”, agregó Córdoba. Si bien las cifras del Instituto Nacional de Salud arrojan que el intento de suicidio en Colombia se presenta mayoritariamente en mujeres, son más los hombres que terminan consumando el hecho. Al respecto, Córdoba asegura que “quizás los factores ahí están relacionados con la impulsividad, con la frustración, con la capacidad del entorno y la imagen de sí mismos”.

Le puede interesar: 3 Famosos colombianos que han tenido problemas mentales

¿Qué ha hecho el Estado colombiano para prevenir el suicidio en hombres y en la población en general?

Durante la última década, y según el viceministro, los avances en salud mental han sido significativos en el país, con la expedición de la política en salud mental y de la Estrategia Nacional de Prevención de la Conducta Suicida; no obstante, transformar el sufrimiento colectivo de las personas, familias y comunidades plantea retos de política pública particulares para nuestro país”.

El modelo predictivo y preventivo en salud ha priorizado el Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, plantea hacer una lectura del contexto de las personas, las familias y las comunidades de manera que las intervenciones sean apropiadas en los contextos locales y no ocurran de manera aislada.

El funcionario destacó que se espera tener un enfoque diferencial, teniendo en cuenta las condiciones y posiciones de los distintos actores sociales, reconocidos como sujetos de derechos, inmersos en particulares dinámicas culturales, económicas, políticas, de género y de etnia. De igual manera, las estrategias que se realizarán de ahora en más deberán tener en cuenta los ciclos de vida de las personas y las condiciones que pueden llevar a ambientes limitantes, como es el caso de la discapacidad y de situaciones sociales como el desplazamiento, según acotó el viceministro.

También puede leer: ¿Iván Márquez no está en condiciones mentales para dialogar? Crecen rumores sobre su salud

Córdoba asegura que las medidas contra el suicidio en el país son avances importantes, pero se deben capacitar todos los servicios de atención primaria de promoción de la salud para que se pueda llevar a cabo una detección temprana de esta afecciones que terminan en suicidios. También agregó que es importante aplicar la estrategia de la Asociación Colombia de Psiquiatría, a la cual pertenece: “preguntar es prevenir, durante mucho tiempo esto era un tema tabú, un mito y es importante hablarlo porque hoy es un tema de política pública”.

¿Qué recomienda la OPS?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha dicho que entre las estrategias de mayor efectividad aparecen sensibilizar a los medios de comunicación frente a la conducta suicida, aumentar las estrategias para promoción de competencias socioemocionales, reducir la disponibilidad de los mecanismos de suicidio y mejorar la atención de los problemas y trastornos mentales.

¿Cuáles son las líneas antisuicidio en Colombia?

Para conocer las líneas antisuicidio en Colombia usted puede consultar el directorio virtual del Ministerio de Salud en donde podrá buscar su zona del país predilecta y recibir atención.

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención antisuicidio. De igual forma están a disposición líneas locales como: