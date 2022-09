No se quede por fuera de esta convocatoria laboral de cargos técnicos y auxiliares

Con la pandemia ocasionada por el Covid-19 en todo el mundo muchas personas se vieron afectadas perdiendo sus empleos o sufriendo reducciones sustanciales a su salario. Colombia no fue ajena a este fenómeno y cientos de colombianos se quedaron sin un trabajo que sustente su diario vivir y el de sus familias.

Por fortuna con la llegada de las vacunas y la labor de las entidades nacionales y distritales el virus está más controlado y aunque aún hay casos de contagios e incluso muertes generadas por esto, son cada vez menores y eso ha impulsado la vuelta a la normalidad de forma paulatina, incluyendo lo que compete al mercado laboral.

Colombia se ha posicionado como una de las bases de grandes compañías multinacionales que ven en los colombianos una valiosa mano de obra y por los costos de operación una buena opción para establecer aquí sus operaciones. Esto ha hecho que las ofertas laborales se incrementen y más personas puedan volver a emplearse con salarios competitivos.

En este caso la compañía que está en búsqueda de trabajadores para sus proyectos en el país es la multinacional francesa Sodexo, reconocida por trabajar en alianza con muchas empresas ofreciendo incentivos de bienestar como bonos de comida y ropa. La convocatoria que están realizando se está desarrollando de forma presencial en Sopó el 26 de septiembre (en la Calle 1 No. 3 – 49 antigua Policarpa), en Madrid el 27 de septiembre (en la Carrera 7 No. 8 – 52 Edificio SENA al lado de la Fiscalía), también el 27 de septiembre en Bogotá (en la Temporal Staffing Avenida Boyacá No. 49-29 piso 5 de 8:00 am a 3:00 pm) y 27 y 28 de septiembre en Medellín (en la Carrera 44 # 48 – 18 Aula 22, Comfama San Ignacio, de 8:00 am a 3:00 pm)

Se ha dado el correo electrónico contacto.fms.co@sodexo.com para quienes tengan inquietudes o no puedan asistir presencialmente para aplicar a las convocatorias.