En el Día Mundial de Prevención del Suicidio, se presentó el nuevo servicio. Con el Escuchadero los ciudadanos podrán encontrar apoyo y asesoría en salud mental.

El Escuchadero

En medio de la coyuntura y del impacto mental que ha generado la pandemia por el coronavirus, la administración presentó el nuevo Escuchadero.

A través de la estrategia ¿Cómo va la vida? se creó el servicio del Escuchadero, en la estación San Antonio del Metro.

Se trata de un espacio en el que las personas pueden acceder de forma gratuita a servicios de orientación psicológica por parte de profesionales bajo todos los protocolos de bioseguridad.

Este lugar funcionará de lunes a sábado, de 9:00 a. m. a 5:00 p.m. Será el primero en Medellín y el Área Metropolitana y servirá como piloto para replicar en otros sitios estratégicos de la ciudad, indicó la administración a través de un comunicado.

Otras acciones

Además, se ofrecerá capacitación en primeros auxilios psicológicos, formación en manejo de emociones, estaciones verdes. Asimismo se realizarán meditaciones, charlas con especialistas, activaciones artísticas y culturales y microconciertos virtuales, exposiciones fotográficas de gran formato y estrategias comunicacionales.

“¿Cómo va la vida? es una pregunta totalmente empática, que me acerca a los demás, me pone a conversar con el otro de una manera positiva lo cual es una premisa fundamental de la Cultura Metro. No olvidemos que nadie da de lo que no tiene, el relacionamiento consigo mismo es fundamental. Los Escuchaderos les permiten a las personas acercarse a sus problemas con acompañamiento profesional”, dijo Tomás Elejalde Escobar, gerente del Metro de Medellín.

Para los jóvenes también se realizarán actividades de manejo de emociones y construcción del propósito de vida.

“El suicidio es un fenómeno que afecta significativamente a las juventudes de la ciudad. En el marco de esta campaña, la Secretaría de la Juventud contará con espacios pedagógicos que aborden la salud mental de las juventudes, buscando brindar herramientas para cuidado de sí, el conocimiento de las emociones y desarrollo de herramientas para el abordaje de las dificultades emocionales”, agregó Alejandro Matta, secretario de la Juventud.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA, AQUÍ

Además, siga nuestras noticias en Google News