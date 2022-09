“El gran reto es que la sentencia del aborto sea una realidad para los cuerpos de las mujeres”: Ana Cristina González

Ana Cristina González Vélez y Cristina Villarreal son dos mujeres feministas, pioneras del movimiento nacional Causa Justa, que, junto a un equipo de activistas y organizaciones sociales, lideraron la demanda ante la Corte Constitucional, logrando que el 21 de febrero, se despenalizara el aborto hasta la semana 24.

Esta lucha fue reconocida por la revista norteamericana Time, que anualmente escoge a las 100 personas más influyentes en el mundo entre artistas, innovadores, titanes, líderes, íconos y pioneros, dónde en este último selecto grupo, están González y Villareal.

“Es destacable lo que hicieron. Empodera a las mujeres en Polonia, donde las leyes de aborto se encuentran entre las más estrictas de Europa. Me gustaría mucho conocer a estas mujeres, estrecharles la mano y darles un abrazo. Son brillantes”, escribió en la página de Time, Ailbe Smyth, activista irlandesa y coordinadora de Together for Yes, una coalición de grupos de la sociedad civil que hicieron campaña, logrando derogar la estricta prohibición del aborto en Irlanda.

Ana González es médica, máster en Investigación Social en Salud y doctora en Bioética, Ética Aplicada y Salud Colectiva. Fue directora Nacional de Salud Pública en Colombia. Además, es asesora internacional en el campo del derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género.

Por su parte, su compañera Cristina Villarreal, quien también fue cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, fue directora de las fundaciones Oriéntame y Esar en Colombia. Es psicóloga y coautora de investigaciones sobre embarazo no deseado, aborto y decisiones reproductivas.

“Celebramos este reconocimiento y lo asumimos como un logro colectivo de todas las organizaciones y personas que han creído y trabajado por la libertad reproductiva y la ciudadanía plena de las mujeres. Colombia se ha convertido en un referente y el Movimiento Causa Justa sigue trabajando para que el derecho de las mujeres y su autonomía reproductiva sea legítimo, además de legal, e igualmente para inspirar con su ejemplo a otros movimientos y países”, aseguró la organización.

Según cifras de la Fiscalía, al menos el 30% de las mujeres que fueron denunciadas por aborto entre 1998 y 2019 habían sido víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales.

PUBLIMETRO habló con ellas para conocer desde su voz cómo recibieron esta noticia, el significado que tuvo y si esperan que este reconocimiento sea un impulso para seguir ampliando los derechos reproductivos de las mujeres en el país.

¿Cómo se enteraron de este reconocimiento? ¿Dónde estaban?

Ana González: Estaba en una reunión con activistas de México, Argentina y Colombia discutiendo sobre el avance (del aborto) y allí la coordinadora de La Mesa, Laura, me pasó el mensaje. Al inicio no entendía lo que me estaban diciendo porque no sabía que tenía que ver Time conmigo. Yo consulté a una persona experta en seguridad digital para verificar lo que me decían y así fue. Tuve que asumirlo en silencio porque no podía decir nada. Fue de mucha emoción y sorpresa.

Cristina Villarreal: Yo estaba en mi casa. Me enteré porque Ana Cristina me envió un mensaje y yo quedé completamente paralizada. Pensé que era un error o un chiste. Le conté a mi compañero y se puso muy feliz. Yo pasé varias horas meditándolo.

¿Qué representa para ustedes este reconocimiento otorgado a dos mujeres feministas?

A: Empecé siendo feminista en un momento donde me aconsejaban no decir que lo era y fue algo que siempre me incomodó. Entonces, pasar de eso a que te reconozcan como mujer feminista colombiana es producto de la constancia y de vivir en una época de cambio cultural muy significativo. Además, es un orgullo muy grande por todo el esfuerzo colectivo que impulsamos desde La Mesa por la Vida.

C: Para mí es un honor inmenso estar incluida en esa lista. Y sin duda es un reconocimiento a mis más de 30 años trabajando, pero también lo es para el movimiento feminista latinoaméricano y colombiano en particular. Pues, después de tantos años de que el tema del aborto fuera tan difícil, ahora lo ponemos sobre la mesa con datos, con información basada en evidencia y no como antes, que se trataba desde un ámbito moral y religioso.

En junio será la gala, ¿qué mensaje quisieran llevar?

A: Time va a invitar a personas influyentes de otros años, como Nancy Pelosi, entonces es un espacio superpotente. Por eso el mensaje más importante que llevaría es que sí es posible transformar los términos de debate sobre el aborto, pero sobre todo enviar un mensaje de esperanza, porque la batalla por la libertad reproductiva, es la batalla cultural de este siglo.

C: No voy a ir, pero Ana Cristina me representará. Sin embargo, vamos a construir un mensaje juntas que hablará sobre cómo estar en esta lista es un reconocimiento a un movimiento, a una lucha de muchos años. Una región del mundo que hoy, afortunadamente, se para como ejemplo, y que este no será el final del camino. Tendremos que seguir juntas, caminando en el mundo para proteger sentencias como esta.

¿Esperan que este reconocimiento tenga una incidencia a largo plazo?

A: Espero un respaldo y una protección simbólica y política, no solo a la decisión de la corte, sino también al trabajo que hacemos, para que ojalá eso ahonde en la idea de que la necesidad en el campo del aborto es regularlo fuera del ámbito penal.

C: Nosotras creemos que esto puede generar solidaridad internacional. Como lo dijo Ailbhe Smyth, quien escribió la nota para Time: “Si allá se pudo, ¿por qué no podemos en otros países seguir luchando? Entonces sí creemos que esto genera una bola de nieve y ese sería el mejor regalo que podríamos obtener de este reconocimiento.

¿Algún mensaje que quieran dejarle a las mujeres que no pueden acceder a un aborto libre y seguro?

A: Esta decisión es un mensaje de esperanza para ellas, pero también para la sociedad. Que entiendan que esa oposición tan irracional y tan carente de fundamentos en contra de la libertad reproductiva de las mujeres y la capacidad de reconocerlas como sujetos morales plenos, solamente trae daño, dolor y tristeza.

¿Qué viene a corto plazo para Causa Justa?

A: Estaba muy emocionada al ver en redes sociales cuánta gente siente que este reconocimiento las toca. Eso para mí es una señal de que en Causa Justa hicimos muy bien una parte del trabajo que fue crear este movimiento. Lo que viene, y en eso estamos, es aprovechar ese potencial de trabajo articulado, coordinado y estratégico para avanzar en la implementación de esta sentencia; proteger este y otros fallos judiciales, a nivel político y legal.

C: Ahora el gran reto es que esta sentencia sea una realidad para los cuerpos de las mujeres, porque como todos sabemos, las leyes pueden cambiar, pero la realidad no. Debemos proteger la sentencia. Y por otra parte, realizar un trabajo inmenso que hemos llamado la despenalización social del aborto, es decir ,que en la consciencia de las personas haya plena certeza de que es un derecho fundamental y por lo tanto es un tema de conversación al que no debemos tenerle miedo.