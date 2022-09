¡De película! En redes sociales aplauden a congresista, que persigue y atrapa a ladrón

En las últimas horas, se viralizó un video en el que se aprecia al representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, mientras persigue a un sujeto que minutos antes le arrebató sus pertenencias a un hombre de la tercera edad. El concejal logró atraparlo y posteriormente, el joven fue llevado a las autoridades competentes, quienes serán las encargadas que llevar su proceso judicial y por ende, responder por lo sucedido.

En el clip se observa como Ocampo se encuentra transitando en su lujosa camioneta por una de las calles del departamento del Valle del Cauca. Aunque el representante prefirió no revela el lugar específico, minutos después se observa como, el hombre y sus acompañantes salen corriendo de su auto y luego de algunas cuadras, logran atrapar al ladrón.

Alejandro compartió el video de la situación a través de su cuenta de Twitter, agregando: “Hoy atrapamos un ladrón. Vi que corría un joven con un bolso y luego un viejito desesperado detrás, no me aguanté y me bajé a perseguirlo y atraparlo”,#PlatziConf #EsUnaBurrada no cuidarnos entre nosotros y tener un mejor país, para que los jóvenes no caigan en esto

El vallecaucano aprovechó el momento en compañía del adulto mayor, quien fue la víctima de este delincuente, para generar indicar que tomar justicia por mano propia no nos hace mejores ciudadanos. Teniendo en cuenta, que tanto él como sus acompañantes no permitieron que la comunidad agrediera al joven, con el fin de que la policía fuera quien tomará las decisiones al respecto.

Asimismo, Ocampo, orgulloso por su labor, resumió lo ocurrido para que los usuarios tomarán conciencia del peligro al que están expuestos en las calles: “Bueno, en medio de la labor nuestra, un joven que le quitó a un señor de una bicicleta, a un señor adulto, de unos 60 años, lo perseguimos, lo cogimos para devolver ‘la cosa’, no permitimos que le hicieran daño ni nada por el estilo, entregamos las cosas que recuperamos a la gente para que la lleven al comando sur. Acá a la inseguridad toca hasta nosotros meterle mano y esperamos el señor pueda arrimar por sus casas”.