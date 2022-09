Aída Victoria Merlano explicó por qué la investigan por enriquecimiento ilícito

Este jueves Aída Victoria Merlano fue imputada por la Fiscalía por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares por 3200 millones de pesos. El ente acusador indicó, en audiencia virtual, que por este delito se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión.

El ente explicó que “la procesada habría participado en un entramado ilegal que le permitió constituir, en 2019, una empresa dedicada a la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo”. Según la investigación, “esta compañía nunca cumplió ni realizó las actividades por las cuales fue creada y registrada”.

La Fiscalía también estableció que Merlano Manzaneda, al parecer, “no tenía los recursos suficientes para crearla ni contaba con el historial crediticio y no tenía bienes que le generaran ingresos para apalancar los movimientos financieros que sustentaba”.

Las pruebas recaudadas, hasta el momento, indicarían que “la hoy procesada se involucró en la constitución de esta empresa para, supuestamente, ocultar nueve inmuebles que pertenecerían a su señora madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, cuyo avalúo superaría los 2.900 millones de pesos. De esta manera habría intentado evitar que las autoridades los detectaran”.

También le puede interesar: Aída Victoria Merlano es imputada por enriquecimiento ilícito por más de 3000 millones de pesos

Aída Merlano se defiende

Tras la audiencia, en Instagram le preguntaron a la joven por este nuevo caso y ella no dudó en responder. Aseguró que hasta el momento es una investigación que inició por su mamá y que no tiene nada que ver con su actividad actual en la que se dedica a las redes sociales.

“Me están investigando. O sea, la Fiscalía me llamó y me dijo: ‘está pasando esto, explíquenos’. Cuál es el tema aquí, no tiene nada que ver con mi actividad como influencer, es un tema de 2019 y es un tema anclado a mi mamá. En 2019 mi hermano y yo creamos una sociedad, mi mamá estaba presa y nosotros íbamos a empezar a trabajar en lo de nosotros, esa sociedad nunca alcanzó a operar porque de manera prematura el Estado la intervino. Mi mamá a esa sociedad donó unos bienes. Ella antes de hacer política tenía un patrimonio de 3000 millones”, contó.

Merlano aseguró que actualmente los bienes y la sociedad están bajo el poder del Estado y ahora las autoridades indagan sobre su participación y de dónde salieron esos bienes que, según la influencer, aún no se ha comprobado que sean de origen ilícito.