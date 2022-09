Lo escupieron y le partieron un vidrio encima en TransMilenio: terrible caso de homofobia

El TransMilenio se conocen casos a diario de inseguridad que indignan a la ciudadanía y la última denuncia proviene de un joven que no se pudo sentir seguro al interior del sistema por cuenta del ataque homofóbico de un hombre. Lo peor de todo es que el joven señaló que nadie hizo nada para parar la agresión o protegerlo de la misma.

El caso se presentó al interior de un bus del sistema troncal del sistema, específicamente en la ruta H13 que se dirige hacia el Portal Usme. El joven contó que terminó escupido, insultado y hasta le rompieron un vidrio encima, producto de este ataque homofóbico que nadie de quienes se encontraban a su alrededor fue capaz de detener.

Lea también: Joven denuncia homofobia y maltrato al interior del IDIPRON en Bogotá

“Maricón, puto, que asco los gais, loca hijueputa”, fueron algunas de las palabras que le gritó este hombre al interior del bus articulado. Con impotencia por no poder hacer mucho, el joven simplemente optó por quedarse tranquilo y utilizar sus audífonos para no escuchar lo que le estaban diciendo. “Y que cada vez me miraba con más odio, decidí bajar el volumen y poner más atención a lo que estaba pasando, efectivamente, seguía y seguía, por lo que decidí levantar el celular para empezar a grabar, cuando de la nada me empieza a escupir desde donde estaba su saliba”, contó con indignación el joven.

7 veces le habría escupido el agresor, quien no contento con la agresión, también procedió a romper el vidrio del asiento en el que se encontraba el joven cuando salió del vehículo. Adicionalmente, y antes de bajarse, el hombre lo tomó por el cabello y lo golpeó contra un tubo amarillo. Tras la ruptura del vidrio, el joven revisó que no hubiese cortado su cuerpo, y también dice que al interior del bus lo violentaron por su manera de vestir.

Le puede interesar: En plena eucaristía sacerdote afirma que el pecado más grave es ser gay o lesbiana

“Al fondo escucho a un señor decir ‘para qué se visten así’, el bus sigue, la gente se sube y se baja, miran el vidrio y los pedazos que cayeron sobre la silla, una señora que vio todo desde el principio, quita los vidrios rotos con un tapabocas”, contó.

De igual forma, el joven denunció que trató de buscar ayuda pero no encontró a quien poder acudir para denunciar su caso justo cuando sucedió. “Yo estoy bien, más allá de lo horrible que fue ese momento, estoy bien, lo hago publico porqué quiero ponerles en alerta y porqué no contarlo es seguir invisibilizando las violencias de las que seguimos víctimas en la alcaldía cuidadora de @ClaudiaLopez”, concluyó al denuncia el joven.