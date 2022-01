Joven denuncia homofobia y maltrato al interior del IDIPRON en Bogotá

Amy Daniela Ramos, es el nombre de la joven que públicamente ha expuesto una denuncia que involucra al Instituto Distrital de Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) en Bogotá.

La joven, en un video publicado por medio de redes sociales ha denunciado que ha sido constantemente victimizada al interior de la institución nombrada. Esto, teniendo en cuenta que en varias ocasiones fue agredida por funcionarios y luego revictimizada al ser culpada por las agresiones que había sufrido, según narró.

La denuncia comenzó con un video en el que la joven aparece con alto grado de alteración denunciando que fue víctima de agresión física en el Instituto por parte de otra interna, y que los funcionarios del allí defendieron a su victimaria, según narró.

“Fui víctima de una agresión física, en este momento me estoy recuperando, esta persona era una interna que compartía conmigo el dormitorio. (...) Puse la queja a los cuidadores de la unidad (...), ellos la protegieron, no me quisieron dar sus datos y por eso grabé el video”, narra la joven en un segundo video.

En este sentido, la Ramos también denuncia que fue víctima de acoso por parte de un “funcionario homofóbico”, quien la trataba como un hombre, aún sabiendo que ella le dijo que se identificaba como mujer.

La revictimización se ha dado, según narró la joven, cuando ha acudido a los funcionarios y cuidadores del centro en el cual está viviendo desde hace tres meses. Esto, teniendo en cuenta que la culpaban por ser lesbiana de que le ocurrieran las agresiones.

De igual manera, la joven ha comentado que ha escalado sus denuncias al interior de la institución y que no ha encontrado solución a sus quejas.

“Ellos están enterados de mi caso, nunca hicieron nada, siempre quisieron alargar las cosas, censurarme y poner pañitos de agua tibia a todos los problemas que yo estaba exponiendo”, narró la denunciante.

“Necesito el apoyo de la gente, soy una persona que en este momento está en la calle, yo vivía en IDIPRON y ahora no tengo dónde vivir”, agregó en su denuncia.

Publimetro contactó al IDIPRON para conocer de primera mano las acciones que se han tomado al respecto de esta denuncia.

Por su parte, la institución acota que a la joven Amy Daniela ya se le activó un mecanismo de acompañamiento por parte de un equipo de derechos humanos de la entidad e incluso se le ha hecho acompañamiento para que instaure su denuncia en la Fiscalía General de la Nación.

De igual manera, se activó una ruta de acción para el caso en donde ya se convocó una mesa técnica con varias entidades distritales con participación de la denunciante, al igual que se ha diseñado un plan de mejora pedagógico de la Unidad de Protección de Bosa, que apunta a un cambio cultural.

En este sentido, IDIPRON también declaró estar capacitando a sus funcionarios para que establezcan relaciones horizontales y de respeto con población LGBTIQ+ en la ciudad y dentro de los beneficiarios del Instituto.

“Esperamos que ella dé las suficientes pruebas para que los que tengan asumir alguna situación de tipo disciplinario penal asuman su responsabilidad”, declaró el Instituto.