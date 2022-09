“Quien quiera protestar, proteste contra Duque. No contra quien está arreglando sus cagadas”: Gustavo Bolívar

A través de las redes sociales la oposición ha convocado una protesta social para el próximo 26 de septiembre, con el objetivo de manifestarse en contra de la reforma tributaria, pensional y por el alza de la gasolina. Lo curioso es que Gustavo Bolívar, el senador del Pacto Histórico y mano derecha de Gustavo Petro, antes era uno de los defensores del derecho a marchar, pero ahora es quien critica a quienes desean hacerlo.

Bolívar a través de su cuenta oficial de Twitter, escribió que el nuevo gobierno lo que está haciendo es tratar de “cubrir la enorme deuda”, que dejó el anterior gobierno, al que tildó de “derrochador”.

“Para cubrir la enorme deuda que dejó el derrochador Iván Duque, la gasolina subirá solo 200 pesos en octubre, noviembre y diciembre. Para no afectar la inflación, el ACPM no subirá. Esto se llama responsabilidad fiscal”, dijo en la primera parte de su mensaje.

Pero luego, arremetió contra los que han anunciado que se manifestarán en contra de esas medidas: “Quien quiera protestar proteste contra Duque. No contra quien está arreglando sus cagadas”.

El senador ha criticado a los que promueven una manifestación para el próximo 26 de septiembre y ha dicho que si salen pobres a marchar es porque los están utilizando en su ignorancia.

“La posverdad es tan efectiva que no me extrañaría ver pobres protestando contra una reforma tributaria en la historia que grava a mineras, bancos e ingresos y patrimonios del 2 % más rico de la población. Algunos irán utilizados en su ignorancia y otros pagos. No serán muchos”, escribió en otro de sus mensajes en Twitter.

La manifestación del “estrato 6″

El senador ha asegurado que la manifestación del próximo 26 de septiembre “debería ser la marcha del estrato 6″, aunque reconoce que él es parte de ese estrato y que por eso no se trata de todos.

“Debería se la marcha del estrato 6, aunque parcial, porque muchos de ese estrato pagaremos con gusto los impuestos que necesita el Gobierno para pagar la deuda social y el déficit fiscal. No soy pendejo. Si se hunde el país, se hunden mis empresas”, afirmó Bolívar.