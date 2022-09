Colombianos imaginaron cómo habría sido el discurso de Rodolfo Hernández en la ONU

Este martes en Twitter fue tendencia el nombre de Rodolfo Hernández, el excandidato presidencial que quedó en segundo lugar en las elecciones y que ahora es senador de la República, todo por cuenta de los colombianos que empezaron a suponer la forma en la que ‘el ingeniero’ habría dado su discurso ante la ONU.

Tras todo el revuelo que causó la intervención del presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas, más de uno imaginó lo que habría pasado en “un universo paralelo”, donde el presidente sea Hernández, a quien se le conoce por tener un temperamento fuerte, propio de un santandereano.

En esta red social se conoció todo tipo de comentarios alrededor del tema y cada uno bromeaba con lo que el senador y exalcalde de Bucaramanga habría dicho. De hecho, también se refirieron en algunos trinos al excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

“El que si hubiera hecho el oso en la ONU hubiera sido Rodolfo Hernández . Se lo imaginan hablando de la delicia que seria quemar la selva y construir edificios allí? Menos mal no pasó”, se lee en un tuit, mientras que en otro afirman: “¿Ustedes se imaginan a Rodolfo Hernández en la ONU? No, no se lo imaginen, ya me da vergüenza”.

Este martes Gustavo Petro hizo su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU e impactó con un discurso dedicado a la defensa de la Amazonía y al fracaso mundial de la guerra contra las drogas. En medio de sus palabras, muy retóricas, lanzó acusaciones directas a los Estados más ricos que se benefician de los recursos del planeta.

“La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial”, fue una de las frases que pronunció el mandatario colombiano.

Y continuó diciendo: “Yo demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas, no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una más solidaria, más afectuosa y en donde la intensidad de la vida salve de las adicciones a las nuevas esclavitudes”.

Impresionante el discurso de Petro en la ONU. Lo veo y pienso, qué boleta que siquiera hayamos estado en riesgo de que ganara Rodolfo Hernández por culpa de un montón de malparidos que aman la guerra y el dinero. — Wally. (@MeDicenWally) September 20, 2022

Ustedes se imaginan a Rodolfo Hernández o a Federico Gutiérrez alias Fico dando un discurso ante la ONU? Gracias a Dios tenemos todo un estadista en representación de toda Colombia, todo un visionario! Orgulloso de @petrogustavo https://t.co/McMHOgYNdE — Mr.Cambio (@AhMiColombia) September 20, 2022

El que si hubiera hecho el oso en la ONU hubiera sido Rodolfo Hernández . Se lo imaginan hablando de la delicia que seria quemar la selva y construir edificios allí? Menos mal no pasó. — MISS POIROT (@MissPoirot07) September 20, 2022

¿Ustedes se imaginan a Rodolfo Hernández en la ONU? No, no se lo imaginen, ya me da vergüenza🫢 — Andrea Sandino G. (@mastrxsviento) September 20, 2022