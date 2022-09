¡Sin Dios ni ley! En Cali detuvieron una grúa que llevaba motos inmovilizadas y las bajaron a la fuerza

En las últimas horas se conoció el hecho que tiene indignados a los caleños, ya que un grupo de infractores bloquearon y paralizaron el tráfico en la calle 5ta porque decidieron detener la grúa en la eran transportadas las motocicletas inmovilizadas por no cumplir con las normas y la ley.

A través de las redes sociales, se conoció el video en el que un grupo de hombres detiene la grúa que transporta las motos inmovilizadas por las autoridades de tránsito y las bajan a la fuerza. Al parecer, las motocicletas habían sido inmovilizadas cerca al Hospital Universitario por encontrarse en zonas prohibidas para estacionarse.

En el video se observa que, al menos, 15 motocicletas alrededor de la grúa y se ve como dos sujetos bajan de un lado de la plataforma la última motocicleta.

De acuerdo con Q’hubo este caso será trasladado a la Secretaría de Seguridad y Justicia y a la Policía por ser un comportamiento de orden público.

Las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar

“Volvieron a movilidad Cali un nido de vándalos y pandilleros y esperan que la gente los respete? No mijos, siembra vientos y cosecha tempestades. Ahí tiene su cocinado. Agradezcan que no les quemaron esa grúa”, “No puedes justificar el no respetar las normas de tránsito o no tener papeles al día” y “Esto es inaceptable, la ley debe llegarle a estos inadaptados. ¿Quién patrocinará esto? Porque seguro, esto no es espontáneo”.

“Nada de lo que sucede es espontáneo, tiene un colofón del problema estructural de pobreza, del cual no es culpable el actual alcalde. En el fondo, la captura del Estado también se manifiesta cuando la ‘legítima’ autoridad no tiene el monopolio de la seguridad” y “Ningún empresario. Esos fracasaron. Necesitamos un líder no populista con visión integradora. Que deje de usar camionetas escoltas y guardas para pasear con sus secretarios. Me dueles Cali. Yo lo haría muchísimo mejor y hasta la señora de lo dulces”.