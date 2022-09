Una ola de reacciones generó a la primera alocución presidencial de Gustavo Petro

Este miércoles, 14 de septiembre, Gustavo Petro, presidente de la República, realizó su primera alocución, en la que se refirió levemente a la conformación de su gabinete y al proceso de escucha que se adelanta en las regiones para poder crear el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta que guiará las acciones que ejecutará el Gobierno Nacional durante los próximos cuatro años. La corta alocución ha generado múltiples reacciones.

“Conformamos un gabinete paritario, con quienes empezamos a trabajar en las primeras reformas que harán de Colombia un país para todos y todas. Empezamos a recorrer el país, a ir a donde los gobiernos nunca habían llegado. Nos abrimos a escuchar a todos los sectores: desde los ciudadanos más pobres y las autoridades regionales hasta a los empresarios. Las puertas del Gobierno están abiertas de par en par y pueden contar con que así se mantendrán. Porque este es un Gobierno para la gente, de todos y todas, sin importar en qué rincón de Colombia hayan nacido, cómo se apelliden o a quién hayan votado”, dijo el presidente.

Luego agregó que “esta Presidencia nació de la Voluntad Popular y de esa Voluntad Popular nacerá también el documento más importante de nuestra gestión: el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta que guiará la acción del Estado, nuestros compromisos para Colombia en los próximos cuatro años.

Las reacciones a la primera alocución presidencial

Luego de la alocución presidencial se desató una ola de reacciones a través de las redes sociales, en las que hay opiniones de todo tipo.

“La alocución fue muy corta. Pero creo que el mensaje se hizo bien”, escribió Mateo Albornoz, que en su perfil de Twitter indica que es politólogo.

“Frente a la primera alocución: En política, la estética importa. Y mucho. Creo que no le favorece al presidente ese tono de la camisa, la luz sobre sus lentes, el fondo verde y el plano de la cámara. Y bueno, sobre el contenido: regresan los consejos comunales”, escribió Nicolás Rivera, también politólogo.

“Así tiene que ser Presidente en Alocución Nacional, no será fácil pero tampoco Imposible, el Cambio Comenzó y ya no lo Detiene Nadie. Vamos por los Corruptos y destapar los Desfalcos del Gobierno Pasado, no se puede ser rico con la Plata Robada a Los Colombianos”, escribió EstebanLop.