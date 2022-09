MinMinas la sigue embarrando: Gustavo Petro salió en su defensa tras leer hojas en el Congreso

A las salidas en falso de la ministra de Minas, Irene Vélez, al principio de esta semana se sumó una más. Durante el debate de control político, en la Comisión Quinta del Senado, citado por el congresista del Partido de La U, José David Name, la jefa de esa cartera subió al atril para responder como desde su ministerio frenará el impacto en el alza de la energía pública, que está afectando a miles de hogares colombianos, pero hizo algo que estaba prohibido y el presidente Gustavo Petro ahora salió a defenderla.

Lea también: “Le pedimos acelere su proceso de aprendizaje”: David Racero a MinMinas por ‘embarrada’ en Congreso

La ‘embarrada’ se presentó en medio del debate de control político, cuando Vélez llevó unas hojas para su intervención y cuando le tocó el turno se puso a leerlas. En medio de su intervención, a la ministra le cerraron el micrófono durante algunos segundos para que el senador, Inti Asprilla y presidente de esa Comisión, le recordara la Ley Quinta, que prohíbe lo que estaba haciendo.

“Simplemente señora ministra proceda su intervención. Hay que tener cuidado para no dar la impresión de estar leyendo. Está prohibido por la Ley 5, pero pues continúe con su intervención”, dijo. “No sabía, entonces voy a simplemente guiarme”, le respondió Vélez, quien continúo con su intervención.

El video se hizo viral en redes sociales, generando múltiples críticas, pero en la mañana de este martes 13 de septiembre, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los hechos y salió a defender a la ministra. El mandatario expresó que la ministra “sabe de la materia” y que no mostrar el video completo muestra ánimo de desinformación.

También le puede interesar: Nueva MinMinas propone abastecerse del gas de Venezuela y las redes estallan

“Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohibe leer. El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación”, fueron las palabras del mandatario por medio de sus redes sociales.

El presidente le respondió a la periodista Camila Zuluaga, que compartió el fragmento de video y señaló que la falta de MinMinas es una falta de respeto y que a los ministerios no se llega a aprender, se llega aprendido.