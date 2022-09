María Fernanda Cabal se despachó contra MinMinas y la calificó como “incompetente”

La senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no se quedó atrás ante las recientes polémicas de la ministra de Minas, Irene Vélez, y lo hizo despachándose contra ella.

Mientras que tan solo unas horas antes, su compañera de Partido, Paloma Valencia, se había solidarizado con Veléz y hasta la defendió. “Ser mujer en la política es muy difícil. Y los ataques en general no son sobre las ideas, sino sobre las personas”.

Además, recordó los momentos en que también ha sido criticada. “Dígamelo a mí que también he tenido que sufrir muchas veces esos ataques. Sea esta ocasión para decirle que este no es un debate contra la ministra. Si no contra unas ideas de políticas públicas que creemos son equivocadas”.

Por otro lado, Cabal, a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, dijo que la jefa de esa cartera tiene que renunciar y la tildó como una incompetente “que va a hacer daño”.

La congresista, además, dijo que la renuncia solo sucedería “si la presión interna dentro del mismo Pacto (Histórico) se lo exige. Si el nivel de descuadernamiento interno y de las diferencias entre ellos, lo logran. De lo contrario ella no se va y seguiremos de tumbo en tumbo, seguramente volviendo a los métodos arcaicos de generar energía”.