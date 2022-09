Solo le dieron una postday: Testimonio de madre de niña violada por tres hombres

“Solo le dieron una postday” es el testimonio de la madre de una niña que fue violada por tres hombres y que estuvo dos días a la espera de que su EPS autorizara el traslado en una ambulancia hasta las instalaciones de Medicina Legal, en el municipio de Calamar, Bolívar

Sus allegados denunciaron que los médicos solo suministrado una pastilla para el dolor y una ‘postday’ para evitar que quedara en embarazada. La madre de la menor, no comprende cómo su hija, menor de 16 años, no recibió una mejor atención, pese a su caso, la menor presentaba síntomas de mareo, crisis nerviosa y sangrado.

“A ella la atendieron como a las 2:00 de la tarde (del lunes de la semana pasada), pero aquí no hay camillas, no hay sillas donde sentarse, nos ha tocado dormir en el piso. Aquí no hay sillas y hay demasiados pacientes. La hemos pasado muy mal, además ella viene de un caso de violación que es muy fuerte”, dijo la madre de la afectada al diario Al Día.

Además la madre de la menor agregó que tuvo que esperar casi dos días en una silla porque la EPS de la joven no autorizaba el traslado. Por lo tanto, durmieron en sillas de hierro mientras esperaba por atención médica en el Hospital Casa del Niño. “A ella en Calamar la atendieron, le hicieron unos exámenes y la remitieron aquí para que fuera a Medicina Legal. El médico la vio y pasó a urgencias y no ha pasado más nada, le iban a dar un medicamento y no ha llegado, aquí esperando y nada, queremos que se solucione esto porque la verdad el caso que tuvo mi hija de violación es para que hubiese recibido una mejor atención”, lamentó.

También puede leer: Prueba de ADN lo envío a prisión por violación y feminicidio de adulta de 94 años

Pese a que la víctima está en estado de shock tampoco recibió atención psicológica ni se activó la ruta para cobijar a los menores en estos casos. “Fui a entregar los papeles y me dicen que debo esperar a que Mutual Ser apruebe la ambulancia para poder ir a Medicina Legal y hacerle los exámenes. El caso pasó el domingo en la noche y mire, es la hora y nada que la atienden en Cartagena”.

Cómo ocurrieron los hechos

El pasado domingo a las 9:00 de la noche, la adolescente de 16 años, se encontraba en el parque del municipio con su novio, pero mientras compartían, tres hombres motorizados, los obligaron tras amenazarlos con cuchillos a subirse en las motocicletas.

El novio de la adolescente fue golpeado fuertemente y después procedieron a abusar de la menor. Los presuntos violadores no han sido identificados por las autoridades.

La comunidad del municipio organizó un plantón para protestar y rechazar estos hechos.

Líneas a atención a mujeres víctimas de violación y violencia física y sexual en Colombia

-Línea Nacional 155

- Policía Nacional 123

- Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, línea Gratuita Nacional: 018000918080, y Línea de Protección a Niños Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685-3208655450-3202391320

- Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. Whatsapp 3007551846