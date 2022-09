Columnista de RCN abandonó el país por amenazas

En las últimas horas, el columnista de RCN, David Ghitis, debió abandonar el país para proteger su vida. Este miércoles, 7 de septiembre, a través de su cuenta de Twitter dio a conocer las razones por las que se encontraba dentro de un avión y que estaba dejando el país por las amenazas que había recibido. Asegura que las amenazas están relacionadas con su postura de oposición a Gustavo Petro.

“Un mes de Petro en la Presidencia y ya tocó salir corriendo del país por culpa de las amenazas. Amenazas que gente de la Fiscalía y la Dijín me han dicho que tome en serio”, dice en la primera parte del video Ghitis, el cual acompañó de la siguiente palabra: “Regresaré”.

Las autoridades están investigando las amenazas que ha recibido Ghitis, que estarían relacionadas a la oposición que ha ejercidos desde el Gustavo Petro estuvo en campaña y ahora posesionado como presidente de la República.

“Bueno, me voy, pero no desaparezco. En cuatro años volveré. Pienso ser candidato al Congreso para luchar por este país. No puede ser que terroristas nos quiten el país y no peleemos”, concluyó el video.

Ghitis y su postura política

El columnista fue integrante del comité garante del partido Centro Democrático durante el proceso que realizó a finales del año pasado para escoger a su candidato presidencial.

Ghitis se ha hecho reconocido por sus escritos con férreas críticas contra el presidente Gustavo Petro y por un duro episodio que tuvo con el jefe de Estado.

El hecho se registró el 28 de marzo, cuando el columnista publicó: ‘Petro nos quiere atracar’, en el que se refería a la reforma pensional que desarrollaría la reforma pensional del entonces candidato presidencial

La reacción de Petro fue decir que se trataba de “Neonazis en RCN”, lo que no caló para nada bien entre varios sectores políticos y sociales del país

Al respecto la Flip dijo que “comparar a sus críticos con una ideología que estuvo detrás de un holocausto es una clara estigmatización con grandes cargas simbólicas y políticas. Así, Gustavo Petro reaviva la violencia contra el medio promoviendo la imagen de que este alberga y difunde posiciones fascistas”.