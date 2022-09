¿Quién es la líder afro que le ‘cantó la tabla’ a Francia Márquez en la Casa de Nariño?

“Yo no pertenezco al grupo de ‘los nadies’, porque yo soy reina, hija de reyes y una reina no pertenece a ‘los nadies’”, dijo la lideresa Rosa Emilia Solís Grueso en la Casa de Nariño, en presencia de la vicepresidenta Francia Márquez.

Su declaración, que ya se hizo viral, ocurrió en medio de la conmemoración del primer año de la Ley 70 de 1993 que beneficia a las comunidades negras en Colombia. Por eso, varios líderes afro y miembros de esta comunidad asistieron al evento en la Casa de Nariño.

Fue ahí donde Rosa Emilia Solís, representante de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, habló duramente a los miembros del Gobierno Nacional. Refiriéndose a Francia Márquez como su sobrina, la mujer aseguró que ese era un “evento hipócrita”.

“Rosa Emilia Solís no tiene ningún deber y ninguna responsabilidad de estar en este evento hipócrita. No me pidan que venga aquí con hipocresías”, declaró.

Entonces, le confesó a Márquez que, aunque la apoyó en su camino a la Presidencia, nunca compartió su frase de pertenecer a ‘los nadies’, término que la vicepresidenta usó en campaña para referirse a los menos favorecidos de la sociedad colombiana.

“Sobrina, por eso nunca me identifiqué con usted y nunca lo haré. Cuando usted dijo que pertenecemos al grupo de los nadies, respeto, pero no pertenezco a ese grupo porque yo soy reina, hija de reyes, y una reina no pertenece a los nadies”, indicó.

Y luego agregó: “Yo no sé de qué me están hablando con eso de la Colombia profunda, yo nací en la zona rural y me tocó luchar. Y las primeras cosas que me han tocado en la vida no son ni con los blancos ni con los negros”.

Y continuó diciendo: “Yo solo quiero que el doctor Petro y mi sobrina cumplan lo que juraron: que se cumpla la ley”.

El video fue ampliamente difundido por los opositores del Gobierno aplaudiendo que finalmente alguien le “cantara la tabla” a Francia Márquez.